Concello y Galicia Ambiental extraerán decenas de plantas invasoras en O Grove

El Concello de O Grove, con la colaboración de la Asociación Galicia Ambiental se suman, otro año más, a la celebración de la Semana Ibérica sobre Especies Invasoras (SEI) con acciones de divulgación y formación y actividades de extracción de especies invasoras como la Cortaderia Selloana. Al igual que el año pasado, se realizarán tareas de eliminación de esta especie en colaboración con el Concello de O Grove en la carretera de la Lanzada a San Vicente do Mar. En esta acción se extraerá la planta en un espacio costero de dos kilómetros lineales (playas de Area da Cruz y Paxareiros) y en las zonas urbanizadas y viales comprendidos entre el mar y la carretera, colonizada por centenares de plantas.

La eliminación completa de la Cortaderia es crucial para evitar que siga extendiéndose por la península de O Grove, como ya lo está en algunos municipios cercanos o limítrofes, donde no existen programas de control. Tras esta acción se liberará una zona de alto riesgo, para darle continuidad en el otoño y a lo largo del año que viene hasta su eliminación total en este tramo de carretera. Uno de los objetivos principales de esta acción es minimizar los riesgos que supone tanto para la salud, por la intensificación de la afectación de alergias entre la población escolar y el turismo, así como para el medio ambiente.

El objetivo de ambas organizaciones es acometer a lo largo del próximo año su extracción completa hasta el núcleo San Vicente de O Grove, y posteriormente en el tramo comprendido entre este núcleo de población y la capital municipal para, en un plazo no superior a dos años haber controlado y erradicado la práctica totalidad de esta especie invasora en toda la península.

El Concello de O Grove y la Asociación Galicia Ambiental llevan tiempo realizando acciones conjuntas para erradicar la espece exótica invasora cortadeira Selloana.