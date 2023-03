El Concello de O Grove abre este lunes el PAI del Colexio das Monxas

El Concello de O Grove abre este lunes el tan esperado servicio PAI (Punto de Atención á Infancia) en el Colexio das Monxas.



Tal y como confirmó el regidor, José Cacabelos, “despois de moitas vicisitudes e problemas coa obra e as autorizacións da Xunta”, desde este lunes se pone en marcha el servicio a disposición de las familias de los 20 niños ya matriculados. El horario del centro será de 8 a 16 horas y contará con tres monitoras.



“Por fin, despois de moito traballo, está en marcha”, destaca el alcalde, no sin recordar que se trata de una solución temporal. “Esto non soluciona o problema da escola infantil para nenos de 0 a 3 anos, vai a seguir habendo lista de espera e non vamos poder absorber toda a demanda”, reconoce Cacabelos, que añade que ahora entran 20 alumnos pero ya hay 4 familias en lista de espera y ahora que se volverá a abrir el plazo de matricula está seguro de que “todavía haberá máis”.

Antigua aula en el Colexio das Monxas

Por ello, vuelve a reiterar a la Xunta la necesidad de firmar un convenio para la ampliación de la escola infantil de Rons, “unha solución definitiva para poder cubrir as demandas de prazas que teñen as familias de O Grove dende fai dous anos”, e invita la Consellería de Política Social a “traballar conxuntamente” para realizar la ampliación del centro. Desde el Concello están satisfechos con poder sacar adelante, con esfuerzo e inversión, este servicio que tanto reclamaban los padres, sin embargo, reconocen que “o PAI é un parche”, una excepcionalidad, explica Cacabelos, que la Xunta hizo con O Grove, ya que este servicio solo se ofrece en concellos de menos de 5.000 habitantes y con un máximo de 20 niños.

Formar familia en O Grove



“Demandamos a necesidade dunha solución a longo prazo que recolla todas as necesidades de O Grove para a escolarización de 0 a 3 anos”, ya que esto, indica el regidor, sumado a la necesidad de pediatras en el municipio, “agrava máis a situación e a realidade de O Grove de poder formar familia”, lamenta Cacabelos.