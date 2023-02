El Concello de O Grove y el ANPA del CEIP Rosalía de Castro urgen a la Xunta una solución para el "edificio dos mestres"

El Concello de O Grove, a través de la concejalía de Educación que dirige Pilar Galiñanes junto con la ANPA Conchases exigen a la Xunta la habilitación del “edificio dos mestres” del CEIP Rosalía de Castro para que pase a formar parte de las instalaciones útiles para en centro.



Se trata de una petición ya realizada en el año 2015, cuando desde el gobierno local y el equipo directivo del colegio se iniciaron las negociaciones con la Xunta para solicitar la desafectación de este inmueble, y que pasase a ser municipal, con la idea de ubicar en este edificio el comedor escolar, así como un espacio para uso del ANPA, para las actividades extraescolares e incluso disponer más aulas para el centro, por falta de espacio en el edificio principal, además de destinar otra parte para fines sociales. Sin embargo, explica la edil, la Consellería de Educación “denegou esta desafectación” con la intención de “derrubalo”, y en su lugar construir otro edificio que albergase el gimnasio, comedor y las aulas de desdoble y para actividades extraescolares o del ANPA.

Comedor provisional



Tras varias reuniones se consiguió firmar un convenio para la colocación provisional de un aula prefabricada en la que actualmente se ubica el comedor escolar, con el compromiso de la Xunta de que “estaría en uso 2 ou 3 anos, en tanto non se facía a obra” pero, señala Galiñanes, “van alá máis de 4 anos da firma de este convenio e a posta en marcha de este comedor, sin que a Xunta poña data para executar as obras”.



Desde el gobierno local advierten del riesgo que provoca este edificio en mal estado para la comunidad escolar y los viandantes y recuerda el problema de espacio en el centro que previsiblemente se agravará para el próximo curso con la matriculación de más alumnos.



“A Xunta non fai ningún tipo de mantemento nin vixiancia do edificio, tendo en conta que se trata de unha edificación de máis de 50 anos, que foi declarada en ruina técnica xa no 2015”, lamenta la edil, por lo que demanda a la Consellería de Educación que “nos conceda de xeito inminente unha reunión na que se plantexen solucións reais, con proxectos orzamentados e datas de execución”.

Movilizar a las familias



“A comunidade educativa do Ceip Rosalía de Castro non pode seguir esperando por unha solución para este problema, merecen un trato digno da Xunta que leva ignorando as súas necesidades de xeito reiterado os últimos anos, adicando cantidades enormes de cartos en outras localidades e obviando os gravísimos problemas dos centros educativos de O Grove”, reprochan desde el gobierno local, que junto con el ANPA, reiteran que “seguiremos esixindo o que nos pertence, chegando a mobilizar ás familias, en caso de que non sexamos oídos, para conquerir que as nenas e os nenos do Ceip Rosalía teñan as instalacións que se merecen”.