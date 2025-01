El Concello de O Grove busca la fórmula para aplicar la tasa turística este mismo verano

El municipio de O Grove, en la comarca de O Salnés, es uno de los que más turistas recibe durante los meses de verano. Este fenómeno llevó al alcalde de la localidad, José Cacabelos, a abrir el debate el pasado mes de julio sobre la necesidad de aplicar una tasa turística que permitiese a su Concello contar con nuevos ingresos para la mejora y el mantenimiento de sus instalaciones, tanto para el disfrute de los propios vecinos de la villa como para el de los miles de visitantes que recibe durante todo el año.



Tras estas primeras declaraciones, Cacabelos continúa con la idea de implantar esta tasa en O Grove. “A intención e aprobala este mesmo ano e que xa poda entrar en vigor”, indica el alcalde que, a su vez, señala que el proceso para ponerla en marcha es muy complejo y precisa de muchos informes económicos y normativas que se ajusten a lo solicitado por la Xunta de Galicia. Teniendo esto en cuenta, el edil señala que el gobierno local ya ha entregado diferente información a Tesorería para que los técnicos “poidan valorala e indicarnos cales son os pasos que debemos seguir para poder deseñar e aplicar a tasa turística no noso municipio”.



Debido a la complejidad de su planteamiento para su posterior implantación desde el Concello no descartan solicitar la ayuda de una consultoría externa. “Agora mesmo dende o goberno temos toda a intención pero sabemos que a cousa aínda está moi verde. Non é un traballo inmediato nin doado polo que plantexámonos acudir a consultores externos que nos poidan axudar, xa que no Concello non temos os medios nin os recursos para levar a cabo esta proposta adaptándonos ao que precisa a Xunta”, señala el alcalde meco.

Reunión con empresarios



La aplicación de esta tasa, señala Cacabelos, no depende únicamente del gobierno local que, reitera, tiene intención de sacarla adelante, sino que implica a otros agentes como pueden ser los empresarios turísticos que trabajan en O Grove. “A idea e ter a próxima semana unha reunión con Emgrobes (Asociación de empresarios grovenses de bens e servizos) para falar sobre a tasa turística e debatir sobre os diferentes puntos que deberá levar esta ordenanza”, cuenta el edil.

“O Concello ten que buscar financiación e, senón e dunha maneira, terá que ser doutra”, dice Cacabelos



La colaboración de los empresarios en este proyecto, señala Cacabelos, es fundamental ya que, entre otras cosas, tendrán que decidir la forma de recaudar este impuesto. “Hai moitas formas de facelo, unha delas, por exemplo, é que sexan os propios establecementos, unha vez que se rexistra o turista os que se encargue de cobrar esta tasa. Son cousas que temos que comezar a falar e solucionar, por iso teremos esta reunión”, cuenta.



Tras este encuentro, comenta el alcalde, también se gestionarían reuniones con los representantes de los partidos políticos de la oposición (Bloque Nacionalista Galego, Esquerda Unida y Partido Popular). “Isto é algo que ten que ver con todos nós por iso teremos que falar con todas as persoas que poidan estar implicadas”, cuenta Cacabelos.

Búsqueda de financiación



El objetivo de aplicar la tasa turística en O Grove, explica Cacabelos, se debe entender como una fórmula para que el Concello pueda disponer de la financiación que necesita para mejorar y mantener las infraestructuras que ofrece la localidad tanto para los propios vecinos como para los turistas que llegan a la villa, sobre todo, en los meses de verano. “O que precisamos é cuadrar o presupuesto. Levamos moitos anos que nos faltan ingresos e que cada vez temos máis gastos”, indica el alcalde.



En este sentido recuerda que en el año 2023 desde su partido, el PSOE, propusieron la subida en un 3,4% del impuesto sobre bienes inmuebles (IBI) con el objetivo de aumentar la recaudación del Concello, incremento que no llegó a aprobarse por la falta de apoyo de los partidos de la oposición.

Como ejemplo de los gastos que se ven multiplicados en la localidad debido al gran volumen de turismo que recibe, Cacabelos pone como ejemplo que durante los meses de verano el Concello contrata entre setenta y noventa personas destinadas entre otras cosas a la limpieza de las calles, a reforzar los servicios de la Policía Local, al mantenimiento de las playas - uno de los grandes atractivos de esta localidad - o a los trabajos de jardinería y de desbroce. Por otro lado, indica que los gastos también aumentan debido, por ejemplo, la mayor generación de residuos o al aumento del consumo de agua contando, en los meses de verano, con facturas que alcanzan los 60.000 euros. Teniendo esto en cuenta el alcalde lo tiene claro: “O Grove ten que buscar financiación e, senón é dunha maneira, terá que ser de outra”.



A pesar de que Cacabelos apueste firmemente por la aplicación de la tasa turística, deja claro que no está en contra de la llegada de visitantes a la localidad. “O Grove é un municipio que vive do turismo. Eu non relaciono esta tasa coa turismofobia ou coa masificación, senón con crear novos ingresos que ayuden aos concellos a recibir da mellor maneira ao turista. Iso é o que buscamos”, indicó en más de una ocasión el alcalde meco.



Para finalizar Cacabelos señaló que todo se puede reducir en un problema de financiación local que es muy complicado de solucionar y que es un debate que debe abrirse en todos los concellos de Galicia.