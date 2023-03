El Concello isleño ve “infantil” la reacción de Portos, pero le pide “establecer un diálogo institucional”

El Concello de A Illa contestó a Portos de Galicia que no quiere alimentar una “polémica estéril” sobre si en los escritos que le ha remitido últimamente o los de 2022 se pedía o no una reunión de forma más o menos directa. Y es que asegura que lo que no puede negarle es que van cinco “advertindo do mal estado do paseo do Cantiño” y no le vale que debido al último, en enero, su presidenta, Susana Lenguas, visitara la zona al día siguiente: “Unha xuntanza non é o mesmo que vir correr á Illa o día despois de que caera o paseo”.



El gobierno isleño quiere una reunión institucional con todo lo que conlleva y un “diálogo fluído” para “falar de futuro”, pues asegura desconocer si ante el mal estado de la infraestructura, que recuerdan es de su competencia, “se vai parchear ou si teñen previsto algo más serio”, indicó el concejal Luis Arosa. Y es que aseguró que ni siquiera saben si se ha realizado la inspección técnica prometida en aquella visita.



El Concello quiere “unha intervención de maior envergadura similar á doutros puntos da contorna” porque “temos os mesmos dereitos e as mesmas necesidades”.