El Concello isleño vuelve a alertar del caro problema de tirar toallitas al inodoro: 80.000 euros al año

El Concello de A Illa ha vuelto a alertar a la población de la problemática de tirar toallitas y papel higiénico húmedo por el inodoro. Ayer mismo tuvo que realizar una nueva limpieza por un atasco y estos trabajos extraordinarios, sin contar las reparaciones y sustituciones que tienen que hacer en los bombeos, le suponen unos 80.000 euros al año.



El teniente de alcalde, Manuel Suárez, se encargó de grabar esta tarea realizada por operarios municipales y la empresa de desatascos que contratan para hacerlo, pues no poseen la maquinaria necesaria. El caso es que contaron que sin las toallitas, la limpieza habitual de los bombeos que impulsan las fecales hacia la depuradora sería cada dos meses y así, se tienen que hacerla cada tres semanas. En caso contrario, acaban enganchadas en las hélices de los motores frenándolos y, en casos, provocando averías. Suárez destacó el hecho de que, aunque se vendan como biogradables, ni estas ni el papel húmedo “o son” y a veces hasta es difícil romperlas con una navaja cuando se enganchan, según comentaron los operarios mostrando tres bolsas de basura llenas.



El Concello ya había advertido de este problema, que también sufren otras localidades, pero la situación no cambia, así que Suárez pidió: “Colaboremos todos no bo mantemento da rede de sumidoiros non tirando estes residuos. O medio ambiente agradecerao. E o noso peto tamén”, destacando a continuación que ese dinero a mayores podría destinarse a otras necesidades.