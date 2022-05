El Concello de Meis adaptará un aula para que el CEIP Armenteira pueda abrir un comedor escolar

El CEIP Armenteira y la ANPA O Loureiro están realizando las gestiones para dotar al centro de un comedor escolar y el Concello se ha comprometido a realizar una serie de obras para adaptar un aula. La alcaldesa, Marta Giráldez, y otros concejales del gobierno trasladaron el jueves a las familias que realizarán este “esforzo” inversor, aunque no sea de su competencia, vista la necesidad de este tipo de servicios de conciliación para aumentar la matriculación.





Fuentes municipales detallaron que se encargarán de cambiar el techo y colocar luces estancas, tapadas por una pantalla; pintar las paredes con pintura limpiable; retirará el corcho y colocará un suelo antideslizante; comprará un termo para el suministro de agua y un grifo de pedal e instalará mosquiteras en las ventanas, entre otras cuestiones.





Las mismas señalaron que estos trabajos se sumarán a otros ya ejecutados en el colegio y que suponen un “gran esforzo” para las arcas municipales porque el Orzamento municipal “é moi axustado”. Todo ello sin olvidar que el Concello está “asumindo competencias que non son súas”, recordaron. No obstante, lo harán, según la regidora, porque el CEIP Armenteira “é unha xoia” y precisa aumentar la matriculación. De hecho, “foron moitas as familias que se achegaron no periodo de matrícula porque o centro e os proxectos educativos lles gustan, pero non é fácil conciliar sen servizo de comedor” y esto hace que finalmente “non se consoliden esas matrículas”. Y es que los “servizos que presta cada centro pesan moito na decisión final” y la necesidad de conciliación es una prioridad en muchas ocasiones.





Sobre el centro escolar, desde el Ejecutivo socialista destacaron que tiene “moitísimo potencial” y un “magnífico equipo de profesorado”, además de una “excelente ubicación” que les permite realizar actividades extraordinarias. Asimismo destacaron el hecho de que posee una ratio de alumnos por aula que “nada ten que ver con centros que están masificados”.