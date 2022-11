El Concello reconoce la falta de fondos para pagar las horas extra y ve “difícil” la solución

El alcalde de Cambados, Samuel Lago, reconoció ayer los problemas para pagar las horas extraordinarias de verano denunciados por el PP porque se agotó la partida de 21.000 consignada para este destino. La situación afecta a la Policía Local y principalmente por el trabajo durante la Festa do Albariño, con un montante de 18.500 euros, así que la diferencia es poca y confía en que hallarán una solución aunque, al mismo tiempo, reconoce que “non é sinxelo de resolver”.





El Concello está en negociaciones con los agentes y los populares pusieron el grito en el cielo cuando supieron que les proponía una quita, es decir, no pagar todas las horas realizadas, solo una parte y compensar con días libres también.





Precisamente porque aún no hay nada cerrado, el socio de Lago y concejal con las responsabilidades delegadas de Seguridade Cidadá, Tino Cordal, eligió guardar silencio, limitándose a decir que “non hai nada pechado”. Falta por saber cómo planifi có su departamento las horas extraordinarias que ahora exceden el dinero existente para ellas.





El regidor no quiso entrar en estas cuestiones por “respeto” a las competencias de su socio de Somos, aunque insistió en mostrar confi anza en que la situación llegue “a bo porto”. “Ten que haber algunha solución”, respondió a la cuestión de que se trata de unas horas de trabajo realizadas y que, por tanto, deben conllevar su contraprestación.





Pero Lago reconoció también que “non é sinxelo de resolver” y le replicó al PP que no es posible destinar el dinero de las plazas vacantes no cubiertas y contempladas con partida económica en el Orzamento municipal y, de hecho, como nunca se cubren, hace años que ese dinero se acaba destinando a otras cuestiones mediante modifi caciones de crédito. Pero “a partida das horas extra non está vinculada con outras partidas, sí que non se pode facer e Luis Aragunde ten que sabelo, parece mentira que fora alcalde”, le reprochó.





Como también denunció el concejal popular, efectivamente algunos trabajadores ya cobraron las horas extra realizadas este verano y que, en el caso de la Policía, son mayormente por el Albariño, que este año duró más días. Sin embargo, Lago detalló que los agentes habrían sido los últimos en presentarlas