El Concello recurre la denegación de 500.000 euros en ayudas provinciales y acusa a la oposición de “mentir”

El Concello de Ribadumia ha recurrido ante la Diputación la retirada de la ayuda del Plan Ágora y hará lo mismo esta semana con la denegación del ReacPon argumentando que aunque los terrenos donde se ejecutaría el proyecto propuesto, el entorno del CEIP Becerra Malvar y el campo de A Bouza, no son de su titularidad, entiende que tiene un derecho de usos sobre ellos. De este modo cumpliría con las bases y, de hecho, el alcalde defiende su gestión, asegurando que “é mentira” que la Diputación les advirtiera de esto y considera que, en todo caso, “ten responsabilidade” pues sus técnicos revisaron la documentación y le concedieron la primera ayuda.



David Castro no quiso adelantar mucho más y se reserva las oportunas explicaciones –“todas as que queiran”– para el próximo pleno. De hecho, también fue escueto replicando las duras críticas de Somos y PSOE por la retirada de los 500.000 euros en ayudas. “A oposición pouco me inquieta. Son pouco prudentes e cando a Deputación resolva, falaremos. Hai que ser serios e responsables e esta xente non o son”, declaró.









Tirón de orejas a la Diputación





No obstante, el regidor les acusa de faltar a la verdad cuando dicen que la institución provincial le advirtió de que incumplía las bases al pedir los 100.000 euros del Ágora porque incluía la Rúa Condesa en el proyecto y es de su propiedad, no municipal. “É mentira e se fora así, o subsanaríamos para que non producira o problema”, defendió.



Es más, Castro aprovechó para darle un tirón de orejas pues considera que, en todo caso, siendo el titular de esta carretera, la EP-9506,tiene “responsabilidade” en el problema de seguridad vial que llevan años sufriendo en esta zona donde se concentran alumnos del colegio público y la guardería, así como menores del Club Umia que van al campo. “Xa o tiña que ter resolto antes porque levamos anos reclamándoo dende o Concello, a comunidade escolar, a ANPA e os pais do club”, detalló. Cabe recordar que su proyecto buscaba precisamente solucionar esta cuestión.



Del mismo modo, considera que también “é responsable porque primeiro nos concedeu o Ágora e logo cando nos presentamos ao ReacPon indica que non nos adaptabamos ás bases, pero os técnicos revisaran a documentación”, expone.



Por todo ello, asegura que ya presentaron alegaciones contra la retirada del primero y mañana mismo harán lo mismo con el otro. Argumentan lo que ya pensaban cuando concurrieron a estas líneas: que las bases contemplan que los terrenos donde se ejecutará el proyecto deben ser de propiedad municipal o haber sobre ellos un derecho de uso o cesión, que entienden es así pues, entre otras cuestiones, se encarga del mantenimiento de Rúa Condesa.