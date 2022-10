El Concello replica al BNG que las cámaras del polígono están en funcionamiento

El concejal de Economía, Xurxo Charlín, recibió con “sorpresa” la denuncia del BNG sobre las cámaras de videovigilancia del polígono industrial, pues asegura que están funcionando y la prueba es, relató, que en recientes fechas la Guardia Civil ha solicitado el visionado de algunas grabaciones para la investigación de alguna denuncia por un hecho delictivo. De hecho, el edil quiso dejar claro que el procedimiento en estos casos es que las imágenes las pida el Instituto Armado. “Por tema de protección de datos ten que solicitalas a Garda Civil, non podemos facilitarllas a un particular”, agregó. Es más, destacó que ni siquiera él como edil tiene acceso.



Con todo, ayer no le constaba que ningún empresario solicitara las grabaciones del fin de semana por un robo de combustible en dos camiones y que, según el Bloque, no las recibió porque el Concello le trasladó que las cámaras no estaban funcionando. De hecho, le “sorprende”, dijo, las acusaciones del grupo opositor.



Charlín quiso dejar claro, para “tranquilidad” de los empresarios de Sete Pías, que el sistema está funcionando y, de hecho, “existen requerimentos dos últimos meses da Garda Civil solicitando imaxes por diferentes cuestións –a última vez o pasado día 8 de setembro– e estes envíanse á Subdelegación cando se renova o permiso anual das cámaras porque un dos requisitos e xustificar a súa necesidade”, añadió.