El Concello se reúne hoy por videoconferencia con la orden para evitar el cierre del asilo de Cambados

El alcalde de Cambados, Samuel Lago, mantendrá hoy una reunión por videoconferencia con los responsables de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, que tienen su sede en Valencia. El propósito es plantearles que mantengan la venta del asilo en “stand by” y estudiar conjuntamente posibles alternativas para evitar el cierre, como una rebaja del precio que facilite su compra por parte de una administración superior u otra fórmula.



El cuatripartito ya señaló la semana pasada que su principal objetivo es que no se pierda el servicio de residencia de mayores y, a ser posible, que se transforme en público. Y es que, en lo patrimonial, confía en que la protección integral de que dispone el Pazo de Montesacro evitará cualquier tentación de masacrarlo.

Quiere aprovechar además lo dicho por la propia congregación, de que dará prioridad a un comprador que mantenga la atención a los mayores y, de hecho, en el anuncio de venta no oculta la actividad. Sin embargo, de este modo, continuaría siendo privado. Es por ello que el gobierno local espera que la reunión de hoy ponga sobre la mesa posibles fórmulas para que la Xunta se haga cargo de las instalaciones y, aunque de momento se ha mostrado reacia, el regidor espera conseguir un avance para configurar una propuesta que el gobierno autonómico esté dispuesto a estudiar, como una rebaja del precio –se habla de tres millones de euros– o un alquiler o cesión de duración determinada.

Propuesta de los populares

De momento, descartan por completo la compra por parte del Concello, como le ha pedido el PP y volverá a hacer en el Pleno de este jueves. Para ello ha presentado una moción donde le insta a que negocie un precio “de mercado acorde coa realidade” y que luego pida un crédito y gestione el servicio de residencia con la Xunta, como competente en la materia. Todo esto en caso de que conseguirle ayudas municipales o externas que le ayuden a seguir con el asilo, la primera opción de los populares, no fuera suficiente para que la congregación siga en Cambados. Cabe recordar que alegó pérdidas económicas.



Su portavoz, Sabela Fole, expone que el Ayuntamiento “vai manexar alomenos 100 millóns de euros en orzamentos na próxima década, así que entendemos que ben pode adicar o 3 % do mesmo durante este período a adquirir un edificio de referencia”.

Otros asuntos del orden del día

El orden del día también incluye la aprobación de la actualización de las tasa del agua y el alcantarillado conforme al IPC, una cuestión por la que el bipartito recibió críticas el año pasado por parte de quienes hoy son sus socios, BNG y Cambados Pode, al tratarse de un incremento considerable del 10, 5 % –en aquel momento–. Así, pidieron que negociara con las concesionarias o compensara ese aumento para aliviar la carga a los vecinos.

También se abordará la aprobación de los días festivos y otros asuntos de índole económica, así como anular de oficio el contrato por una edición de lujo de un libro de Rosalía de Castro, que tenía un coste de 2.300 euros. El gobierno local lo hace después de que la Justicia le diera la razón a la editorial, a la que le rechazó la factura alegando que no se firmó un contrato si no una hoja de pedido. El propio alcalde insistía ayer, señalando que el anterior gobierno se quedó con el ejemplar como depósito, para valorar su compra, y que “se lle pediu que o recollera en varias ocasións, pero non o fixo”.