El PP de Cambados acusa al gobierno de “tentar torpedear” al asilo por ideología y “mudar agora de postura ante o clamor social”

El PP ha elevado el tono de sus críticas a la gestión del cuatripartito en el caso del asilo, acusando a la izquierda de “tentar torpedear” a la orden durante los últimos años y de ir ahora de “salvapatrias” y de “mudar de postura ante o clamor social”. La solución “ideal” para los populares es conseguirle ayudas para continuar gestionándolo y, en caso contrario, que el Concello lo compre pidiendo un crédito para preservarlo, siendo también un bien patrimonial –el Pazo de Montesacro–, y luego, “cos deberes feitos”, gestionar ante la Xunta la asunción del servicio como residencia de ancianos.



Su portavoz, Sabela Fole, detalla que con los gobiernos de su partido estaba exento de pagar el agua, pero en el anterior mandato se le pasó una factura de “miles de euros”, aunque finalmente “renunciouse ao cobro”. También que siempre recibía una ayuda de la línea municipal para entidades benéfico-asistenciales, pero quedó fuera porque “se adiantou o prazo de convocatoria e non se lle avisou do cambio”.



Para la popular, “ideolóxicamente, este goberno de esquerdas sempre lle puxo pedriñas no camiño ao asilo” e insta al alcalde, Samuel Lago, a “pensar en grande” y acudir a la Xunta con los “deberes feitos”, tras gestionar la compra con la orden. “Ou só quere ser alcalde para arranxar fochancas e cambiar bombillas?”, le pregunta, y le reprocha que “di que as arcas municipais están en boa situación”. Además, le recuerda que los gobiernos del PP “adquiriron” otros bienes similares, como Torrado, la Casa Fraga y el Muíño das Mareas. En algunos de estos casos, el Ayuntamiento destinó dinero de la operación de A Mercé y también contó con ayudas públicas, como le replicó ayer el propio regidor.

“Un posto a dedo” en la Xunta

Samuel Lago contestó en el mismo día a Fole y también duramente, asegurando que sus soluciones “van en contra dos intereses da veciñanza” y acusándola de, “no lugar de arrimar o ombro”, dedicarse a “poñer paus nas rodas e defender os intereses do PP, que ao fin e o cabo son os dela, porque non esquezamos que ten un posto a dedo nunha administración gobernada polo PP”, dijo en referencia a la delegación de la Xunta en Pontevedra.

Le indicó que pedir un crédito para comprarlo “nos abocaría a prescindir de inversións en obras e actuacións durante un longo período de tempo”, pues le aseguró que el límite de gasto del Concello “impide endebedarnos no importe millonario” de la operación –el comentario es que la congregación vende por unos tres millones de euros– con lo cual, “aínda que conseguiramos o préstamo bancario, legalmente non podemos executar tal operación”, añadió.

Así las cosas, el socialista considera que “o máis lóxico, sensato e razoable é que en todo este proceso se implique unha administración que tamén teña as competencias para xestionar o asilo” y “non é outra que a Xunta”.

El alcalde también defendió las gestiones municipales desde que saltó la noticia de la venta, afirmando que “dende o primeiro día non deixou de realizar xestións” con la congregación, el grupo inmobiliario y con representantes de la parroquia. De hecho, recordó, como ya avanzó en este diario, que la próxima semana se reunirá con representantes de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados en Valencia, donde tienen la casa matriz, “y agardamos obter o compromiso de que se demore a venda e nos dea maior marxe de manobra para ver como se pode articular a continuidade do asilo en coparticipación con outras administracións”, explicó. Esto sería intentar reducir el precio de venta u otras fórmulas, como un posible alquiler o cesión temporal, como algunas opciones. l