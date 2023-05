El Concello de Ribadumia sale al paso de la polémica por el concurso fotográfico del Tinto

El Concello de Ribadumia salió al paso hoy de la polémica por el concurso fotográfico por la fiesta del Tinto.

Después de las críticas de la asociación Pé de Cuba, que acusó al Ayuntamiento de apropiarse de la idea del certamen, y a las que se unió hoy Somos, desde la entidad local defienden que ambas iniciativas “non teñen nada que ver.

La de Pé de Cuba establecía dos categorías y la del Concello una. La primera era con imágenes tomadas durante la Andaina y la municipal con fotos en el municipio o durante la fiesta.

Además, afirman que se contactó con la asociación, como otros años, para colaborar y, desde esta, “fíxose constar que non se realizaría o concurso, e que de feito a asociación non tiña actividade”. “Aínda así, de ter actividade, ámbolos dous poderían convivir, pois as iniciativas son diferentes”, valoran zanjando la polémica.