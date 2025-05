El Concello de Sanxenxo cede una parcela en Noalla a la Xunta de Galicia para construir 25 viviendas públicas

El BNG de Sanxenxo denuncia que los datos obtenidos del censo municipal, con más de 500 personas anotadas, “é a proba real e evidente do fracaso da política de formigón e cemento de Telmo Martín”, señalan. Los nacionalistas acusan al alcalde de centrarse durante décadas en promover la construcción de segundas residencias e inmuebles de lujo, consolidando “guetos para ricos no municipio”, afirman. De esta forma, apuntan que los datos del censo “non poden supoñer unha sorpresa para ninguén, tendo en conta o éxodo de mozos e mozas que nos últimos anos tiveron que marchar de Sanxenxo”. Además, desde el BNG aseguran que “ese medio milleiro de personas que solicitan vivenda pública, son, en realidade, moitas máis, xa que probablemente os inscritos son xente que vive en parella ou coa súa familia”, denuncian. Finalmente, también recuerdan que debe ser la Xunta de Galicia la que se implique en la construcción de vivienda pública, algo que, según destacan los nacionalistas, no hizo anteriormente en Sanxenxo.