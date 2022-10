El Concello trabaja en los preparativos de la 60ª edición de la Festa do Marisco y valora incluir nuevos platos

El Concello de O Grove aún no ha despedido la edición del 2022 de la Festa do Marisco, pero ya tiene la vista puesta en el año que viene, cuando la cita alcanzará los 60 años. Por ello, esperan hacer de esa sexagésima celebración del evento “unha festa para o recordo”, según han indicado.





Una de las posibles novedades que se han dado a conocer por el momento es la propuesta, que se está valorando, para aumentar los platos que se ofrecen en los stands de las carpas de degustación. El pasado domingo la cocinera Lorena Moldes, de Pan de Millo, elaboró una primera receta de la cual se estudiará su inclusión en la próxima edición, el cangrejo real a la sartén. También se valoró la opción de introducir el bogavante a la plancha.





“Allo, pementa branca, un bo viño albariño Rías Baixas, unhas follas de loureiro e fumé de peixe, son os ingredientes empregados nesta receita para a preparación do Cangrexo Real”, explica la cocinera de Pan de Millo.





La capacidad de innovación es uno de los objetivos que persigue la Festa do Marisco para que cada edición sea más atractiva que la anterior con la introducción de nuevas propuestas gastronómicas, de ocio o de cultura.





Según apunta el alcalde, Jose Antonio Cacabelos, “aínda non rematamos esta Festa do Marisco, pero xa temos o horizonte posto no ano seguinte, xa que un evento desta magnitude require unha profunda preparación que abarca case os 365 días do ano”.





“No 2023 a festa celebra a súa edición número 60, un número especial, polo que xa estamos traballando para introducir novos elementos, tanto gastronómicos como de ocio, que sigan facendo do marisco a celebración turística do mes de outubro en Galicia, e en España,” añade el regidor.





Elección del cartel

El lunes finalizó el plazo para la presentación de propuestas para el concurso de carteles de la edición número 60 de la Festa do Marisco. En total, se recogieron 19 candidaturas, de las que saldrá una ganadora en la reunión que celebra hoy el Consello Local de Turismo. El veredicto para la elección de la imagen del año 2023 se hará público el miércoles, 12 de octubre a las 13:30 horas en la Praza do Corgo, en la Estatua homenaje a la familia marinera.





Por otro lado, en la jornada de ayer el grupo Luga amenizó el ambiente en la carpa cafetería desde las 19:30 horas. Por la noche, David Chiquillo, acompañado a la guitarra por Antonio Casado, tomó el relevo en la carpa de conciertos. Hoy la música continuará siendo protagonista con las actuaciones del grupo Mos, las Pandeireteiras de Adro Vello y A Banda do Sequío.





Regresa el “Grovestock” con 15 stands de zapatos, ropa, óptica o complementos

La asociación de comerciantes y empresarios Emgrobes lanza un año más, en el marco de la Festa do Marisco, la Feira de oportunidades “Grovestock”, los días 9, 10 y 11 de octubre, en el aparcamiento de la Praza do Corgo, y las jornadas gastronómicas de “Cociña do Mar”, el día 10, desde las 17:30 a las 20 horas en la carpa del Marisco.





Tras dos años de pandemia, Emgrobes recupera el tradicional “Grovestock”, que permite a los comercios locales que tengan excedentes de productos ofrecerles una salida en esta feria de oportunidades con grandes descuentos. En total se desplegarán más de 15 stands de zapatos, ropa, complementos, artesanía gallega o productos de óptica, entre otras ofertas.





Asimismo, la asociación recuperará las jornadas gastronómicas de “Cociña do Mar”, que regresarán a la carpa de la Festa do Marisco, tras dos años celebrándose en el mirador de la lonja de la Cofradía de Pescadores San Martiño.





Así, los cocineros Miguel Barreiro, del restaurante La Posada, Marcos Otero, de Afuego, y Alejandro Laíño, de la Muiñada de Barosa, protagonizarán un showcooking con los productos del mar elegidos: La boga, la navaja y el congrio. El acto será conducido por Ignacio Balboa y los asistentes podrán degustar los platos preparados.





Ambas iniciativas cuentan con la cofinanciación de la Xunta de Galicia y la colaboración del Concello de O Grove.