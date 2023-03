Concello y Xunta realizarán mejoras interiores y exteriores en el CPI Julia Becerra Malvar

El Concello de Ribadumia avanzó hoy que están previstas actuaciones de mejora en el colegio CPI Julia Becerra Malvar.



El anuncio se hizo público tras una visita al recinto educativo del jefe territorial de Educación en Pontevedra, César Pérez Ares.



Desde el Ayuntamiento indicaron que se prevé ejecutar una “serie de actuacións de mellora, tanto no interior, como no exterior da contorna educativa”, aunque, por el momento, el gobierno local no ha detallado o anunciado la naturaleza de estas mejoras.



En la visita realizada a las instalaciones acompañaron al jefe territorial de Educación autoridades municipales, con el alcalde, David Castro a la cabeza, junto a la concejala de Educación, Mar Rey, y la edil de Servicios Sociales, Sofía Núñez.



También estuvieron presentes tanto el director del centro educativo, José Antonio Barroso, como el secretario, Daniel Esperón, así como la presidenta de la ANPA, Gimena Barragán.



En el último Pleno se presentó el convenio con la Diputación para adecuar el entorno del colegio, por algo más de 700.000 euros, que permitirá mejorar la seguridad vial, el estacionamientos y los accesos.