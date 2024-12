Concello y Zona Centro impulsaron una entrega especial de alimentos a 40 familias estas fiestas

El Concello de Cambados, en colaboración con Zona Centro, organizó una entrega especial de alimentos en estas fechas navideñas, destinadas a las familias más necesitadas, a fin de “garantir que poidan celebrar estas festas cun menú completo e digno”.



Los lotes entregados incluyen un menú completo para cada miembro de las unidades familiares beneficiadas.



Estuvo compuesto de aperitivos, pescado, carne y postres, gracias a la colaboración de empresas locales como Avigal, Atunlo, Linamar y Versos, entre otras. “Estes xenerosos donativos subliñan o compromiso do tecido empresarial local coa solidariedade e o benestar da veciñanza”, agradecen desde el Ayuntamiento.

Para un centenar de personas



En total, la acción llega a alrededor de cien personas, de las que “unha terceira parte son nenos”. “Este esforzo por parte do Concello e da asociación Cambados Zona Centro busca ofrecer apoio non só no ámbito alimenticio, senón tamén emocional, axudando a crear momentos de alegría e unión para estas familias durante o Nadal”, añaden desde el ejecutivo municipal.



Desde el Concello adelantan que trabajan también para la adquisición de juguetes para los niños de estas familias, “que serán entregados durante a celebración do Día de Reis, reforzando así o espírito destas datas tan especiais”. Desde la entidad local insisten en el agradecimiento por las donaciones y animan a “toda a comunidade a seguir construíndo un Cambdos máis solidario e unido”.