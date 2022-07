Los concellos que se abastecen del Lérez acuerdan coordinarse y reducir el consumo de agua

La Xunta y los concellos que se abastecen del río Lérez, entre los que se encuentra Sanxenxo, acordaron ayer en una reunión en Pontevedra reducir el consumo de agua y afrontar el actual episodio de prealerta por escasez con “información, coordinación e responsabilidade”.



La conselleira de Infraestruturas e Mobilidade, Ethel Vázquez, destacó el consenso alcanzado para restringir al máximo el uso innecesario del agua y adoptar medidas de manera unánime. Así, se acordó suprimir baldeos, riegos de jardines, lavapies y duchas en las playas, el llenado de piscinas, el lavado de coches, las fuentes ornamentales y actividades lúdicas que malgasten los recursos hídricos.









Martín confía en las medidas





Por su parte, el alcalde de Sanxenxo, Telmo Martín, que ya adoptó varias de las medidas acordadas, afirmó que “se somos todos responsables non vai haber cortes de auga no mes de agosto”. En cualquier caso, señaló que si se pasa del nivel de prealerta al de alerta “faremos o que se acorde entre os concellos”.



El regidor sanxenxino indicó que “fixemos todo o posible” para no enviar un mensaje a los turistas de que “aquí non se pode vir porque non hai auga”.



Además, recibió la petición de captar más agua del río Umia y explicó que en este momento “tecnicamente non se pode”. Por ello, anunció que pedirá a la empresa concesionaria que estudie la manera de hacerlo y depender menos del Lérez en verano.