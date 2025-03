La conciliación, una de las claves para el emprendimiento femenino

Promover la conciliación “é clave para seguir potenciando o emprendemento feminino”. La falta de opciones, muchas veces, es una “das principais barreiras á hora de iniciar un proxecto por conta propia”. Esta es una de las conclusiones trasladadas por el gobierno gallego ayer durante la jornada de emprendimiento femenino “O Salnés Emprende con M”, una acción impulsada por la Mancomunidade de O Salnés y el Centro de Información á Muller (CIM) comarcal.



La Xunta estuvo representada por el secretario xeral de Emprego e Relacións Laborais, Pablo Fernández, que además de la apuesta por la conciliación, destacó iniciativas apoyadas por el ejecutivo autonómico en favor del emprendimiento a nivel general. Así, puso como ejemplo la red de Polos de Emprendemento, que abrió su oficina más reciente en el pazo Vista Real de Vilanova de Arousa. La Xunta destacó ayer que, desde su apertura el pasado mes de noviembre, “xa asesorou noventa proxectos de emprendemento, máis da metade de mulleres”.



Además, destacó una nueva orden unificada de ayudas para autónomos, dotada con más de 40 millones de euros y que cuenta, entre otras acciones, con una línea de aportaciones específicas para conciliación, dotada con un presupuesto de un millón de euros.

Estereotipos

Por su parte, la Valedora do Pobo, Dolores Fernández, abordó en su intervención los prejuicios de género en las relaciones laborales: “O mundo laboral foise configurando de modo que os prexudicados e os estereotipos, omnipresentes, invisibles e mutables foron conformando a situación das mulleres no mundo do traballo e os seus dereitos”.



Hubo además una mesa redonda sobre mujeres que innovan en sectores estratégicos, moderada por la exsecretaria de Estado de Igualdad, Laura Seara. Ana Doval, consultora de Trivium, destacó cómo la incorporación de las mujeres a la cadena de valor del turismo y a la toma de decisiones puso en el centro del debate la sostenibilidad en la gestión turística de los destinos.



Rebeca Tenoira, de Animosa, destacó cómo su estructura empresarial les permitió avanzar en consonancia con sus principios y valores, “poñendo ás persoas no centro e creando un ecosistema que concilia liderado feminino con liderado en valores de igualdade, coherencia e compromiso social”.



También participó la presidenta de la cooperativa Condes de Albarei, Dolores Calvo, viticultora y matemática, que además es también presidenta de la Asociación de Mujeres de Cooperativas Campo-Alimentarias de España, y que lleva décadas trabajando para visibilizar el papel de las mujeres empresarias, directivas, trabajadoras y profesionales de las cooperativas campo alimentarias y para incentivar su participación en los órganos de decisión de sus empresas.



En una segunda mesa que moderó Ana Balsa, agente de empleo y desarrollo local de la Mancomunidade do Salnés, se enfatizó el papel del asociacionismo. Responsable y trabajadora de Bata, Nacho Rey y Alba Troáns, respectivamente, mostraron la experiencia laboral de un Centro Especial de Empleo. Tamara Sineiro, promotora de la nueva asociación Salnés Empresarial, quiso destacar el valor de asociarse, especialmente en los inicios de las carreras profesionales de las mujeres.



En la intervención de inicio participó el presidente de la Mancomunidade, David Castro, y en la de cierre, el alcalde de Cambados, Samuel Lago.