El congreso Flúor llena Pontevedra de creatividad con las voces más destacadas del sector del marketing

El congreso de marketing Flúor prepara los últimos detalles para estrenar hoy su séptima edición. El evento, que ya es una referencia en el sector, lleva a la sede de Afundación, en Pontevedra, una programación de más de 30 ponentes con voces referentes del marketing, la comunicación y la creatividad. Durante los días 15 y 16 de mayo la ciudad se convertirá en todo un hervidero de ideas con una asistencia que el año pasado superó las 600 personas.

Encabeza el cartel de Flúor, Laureano Turienzo, uno de los mayores expertos en retail a nivel mundial. Turienzo es presidente de la Asociación Española de Retail y del Círculo Iberoamericano del Retail. Elegido por Favikon como el mayor “influecer“ retail en español a nivel mundial. También pasará por Pontevedra Jorge Sandua, creativo y fundador de PutosModernos, una marca que se caracteriza por diseñar productos y campañas virales para sobrevivir, siempre desde el humor, a la “vida moderna”.

El talento gallego tendrá especial protagonismo en esta edición de Flúor, que será también todo un escaparate para la industria, con profesionales que desarrollaron su carrera dentro o fuera de Galicia. Estará en Fluór Xisela López, también una de las keynote speakers, directora creativa ejecutiva en Sra Rushmore y seleccionada como una de las personas más creativas en el mundo de los negocios por la revista Forbes. Desde dentro de la industria gallega hablará María Canle, directora de Comunicación Global y Sostenibilidad en el Pulpo y Nanos I Vicepresidenta 2ª Dircom Galicia. La ourensana Sonia Paz, experta en tecnología e inteligencia artificial cofundadora y CEO de Miraiku, empresa tecnológica nativa en inteligencia artificial generativa, hablará en Pontevedra de las últimas tendencias en este ámbito.

En una conversación más informal, el periodista pontevedrés Manuel Jabois entrevistará a Marian Mouriño, presidenta del Real Club Celta de Vigo, para conocer de primera mano la estrategia de comunicación y marketing que está situando al club como uno de los más innovadores en este área.

Además, empresas como Krack, Beflamboyant, Galiwonders, Kelea, Grupo Cuevas o Bodegas Martin Códax expondrán casos de éxito en campañas de marketing o comunicación que llevaron a cabo en el último año, mediante exposiciones de 10 minutos en el marco del Espacio Markea + Ecommerce.

Otras ponencias destacadas serán las de Javier Valtas, de Proyectar Digital Learning titulada “Las preguntas funcionan”; Carmelo & Willy, creativos de la agencia del mismo nombre o Alfons Cornellá, Founder at Curiosity Atelier, Institute of Next, Infonomia and EDGERS, quien conversará con Toni Fernández, diseñador de innovación, impacto y futuros. Jesús Cubero, quien ocupaba hasta hace unos días el puesto de CMO en Vicio y ha estado ligado a empresas como KFC, Burger King, The Adecco Group o Food Delivery Brands ofrecerá la ponencia “10 aprendizajes de un CMO en 20 años de carrera”.

Junto a las ponencias se llevarán a cabo diferentes mesas redondas con voces expertas. En “Experiencias de impacto en el branding del presente y del futuro” participarán Julián Prieto, Director creativo & Desarrollo de negocio en Atresmedia Publicidad; Carlos Lorenzo, CEO en AVANT Events y moderará Miguel Ángel Fernández, Director de Marketing en LG.