Conmoción en Ribadumia por el fallecimiento de Pepe Lede, concejal del PSOE

Ribadumia y la comarca de O Salnés lloran esta mañana el fallecimiento repentino de José Ramón González Lede, Pepe Lede, cara visible del PSOE ribadumiense durante años, candidato a la Alcaldía en varias ocasiones y actualmente concejal junto a su compañero y último alcaldable, Javier Mougán.

Según explican fuentes de su entorno, el socialista, de 41 años, se encontraba en Costa Rica con su pareja, donde disfrutaba de sus vacaciones. Hace unos días, cuando se disponía a cenar, se desplomó a causa de un infarto. Fue llevado a un centro médico y, posteriormente, a un hospital de aquel país, donde lo operaron de urgencia. Consiguieron salvarle la vida y permaneció ingresado, grave, durante varios días. Sin embargo, hubo complicaciones, como un edema cerebral que, según los primeros datos, terminó siendo fatal.

En la familia socialista estaban devastados. Su compañero, Javier Mougán, apenas podía articular palabra. "Estou bastante afectado". El portavoz, sabiendo del delicado estado de Lede, había declinado asistir ya al Pleno de anoche y se lo había comunicado al alcalde, David Castro. Ahora, al confirmarse el fallecimiento, suspende su actividad política, al menos por unos días.

Días de luto, suspensión de actividades y minuto de silencio

Desde el Concello confirman que se han decretado tres días de luto y se han puesto ya las banderas a media asta, con crespón negro. También se ha decidido suspender todas las actividades municipales. Igualmente, convocan a toda la Corporación, trabajadores y vecinos en general a un acto público en señal de duelo por Pepe Lede, "como mostra de respecto e condolencias". Será un minuto de silencio frente a la Casa Consistorial, este sábado 30, a las 13:30 horas.

El Ayuntamiento también ha hecho público un comunicado oficial, en nombre de toda la Corporación municipal. "No día de hoxe enfrontamos a triste noticia do falecemento de José Ramón González Lede, máis coñecido como Pepe Lede, concelleiro do PSOE da Corporación municipal de Ribadumia".

"Pepe Lede era veciño da parroquia de Leiro, de carácter amable e cercano, sempre amosou o seu lado mais afable. Traballou de xeito constante por construir unha Ribadumia mellor no seu labor como concelleiro", destacan de un edil respetado y apreciado que también tuvo responsabilidades de gobierno entre 2015 y 2019, en el tripartito liderado por David Castro, ahora alcalde con gobierno del PP en solitario. El Ayuntamiento, de hecho, recuerda "con moito agradecemento a adicación e entrega de Pepe Lede".

"Toda a Corporación Municipal lamenta profundamente o seu inesperado e repentino pasamento, deixando un fondo pesar neste Concello".

A continuación, el comunicado íntegro emitido por el Concello de Ribadumia: