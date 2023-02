Costas obliga a parar la retirada del paseo de O Naval el primer día de obra

Accidentado inicio de la retirada de la deteriorada paserela de O Naval en A Illa de Arousa. El Concello inició ayer el desmontaje de la estructura de madera, pero poco después resolvió parar las actuaciones, al recibir un requerimiento de Costas del Estado en el que la administración estatal expresaba que no había autorización para poder ejecutar estas labores.



El concejal Luis Arosa no salía de su asombro. Preguntado por esta cuestión, el edil explicaba que hace unos días telefonearon a los servicios provinciales de Costas en Pontevedra, indicando que, a la espera del visto bueno definitivo del nuevo proyecto para O Naval, el Concello procedería entretanto a la retirada de la estructura actual. Arosa afirma que en ese momento, desde el servicio provincial les indicaron que no había problema para realizar esta retirada. “Primeiro dixeron que vale e agora envían un requerimento dicindo que non temos permiso”, lamentaba.



Ante tal discrepancia, el Concello resolvió detener las actuaciones que habían comenzado apenas unas horas antes. Optaron por la cautela, deteniendo el desmontaje de la estructura hasta poder aclarar la situación antes Costas.



Hoy, a Costas



Luis Arosa también adelantó que, hoy mismo, tratarán de reunirse o entrevistarse con responsables de Costas en Pontevedra, a fin de pedir explicaciones sobre esta situación e intentar desbloquear cuanto antes la retirada del deteriorado paseo.

Nuevo proyecto



El Concello hizo público, hace unos días, el proyecto previsto en esta zona.



La idea es continuar con la retirada de la totalidad de la pasarela de madera, unos 200 metros, de los que ayer apenas sí pudieron desmontarse dos pequeños tramos.



Una vez desmontada, la idea es crear una acera a nivel con el muro de contención, completándose la actuación con el repintado de la carretera y la reorganización del tráfico en el vial.



La pasarela se ejecutó hace unos quince años y, a pesar de los mantenimientos, presenta un evidente estado de deterioro.