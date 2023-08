Crónica | Una Fefiñáns entregada perrea a ritmo de Justin Quiles

Justin Quiles reunió este sábado en torno a cuatro mil personas en la monumental Praza de Fefiñáns que respondieron a la llamada del perreo del cantante estadounidense, que retó en más de una ocasión a bajar "hasta el piso" al público cambadés. Ya por la tarde era patente la larga cola que inundaba la Rúa Real para poder acceder al concierto estrella de la programación de este año del Albariño y poder disfrutar de la única actuación de Quiles en Galicia durante su gira.

El comienzo del concierto, como todo lo bueno, se hizo esperar y un DJ calentó los motores para amenizar una espera que llegó a su fin con un vídeo introductorio que hizo que todos los focos se centraran en el escenario de Fefiñáns. Imágenes del cantante de niño en la pantalla de fondo se combinaban con la historia de Quiles: "Primero me convertí en la promesa, luego viví la realidad". El cantante salió encendido con uno de sus temas estrella del reggaetón más clásico. "PAM", canción en la que colabora con Daddy Yankee y El Alfa comenzó a resonar en la plaza cambadesa y el público a vibrar con ella y no abandonó el perreo hasta el final del espectáculo.

Los grandes hits del género urbano del cantante no tardaron en llegar y el público cantó al unísono con el artista composiciones como "Cristina", que poco tardó en aparecer. Así, tema a tema Fefiñáns sentía más el perreo "hasta abajo" que proponía el estadounidense, que no defraudó y dejó a sus seguidores con ganas de más. No faltaron otros clásicos como "Loco" -que hizo retumbar la plaza-, "Si Ella Quisiera", "Jeans", "PORFA", "DJ no pare" o "Cuaderno", entre otras. Temas con cientos de millones de reproduciones en plataformas como Spotify o YouTube.

Sin embargo, Quiles tampoco se olvidó de nuevas composiciones como "Fiesta Loca" o "Whiskey y Coco" que, por su puesto, el público ya se las sabía. Entre corazones que lanzaba al público, el cantante se despidió cerca de medianoche con una propuesta más electrónica como "AEIOU", en la que colabora con el reconocido DJ Robin Schulz, que supuso el cierre que regaló el estadounidense en un concierto pensado para cantar y bailar.

Tras el espectáculo, el DJ volvió a coger las riendas del escenario para aquellos que pasada la medianoche decidieron seguir en Fefiñáns su fiesta. Esta noche la monumental plaza acoge otro de los platos fuertes del Albariño: El concierto de Zahara, que tendrá como telenero al grupo Lontreira, a partir de las 22 horas.