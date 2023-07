Crónica | El hipotético cuatripartito empieza a trabajar sin salarios y con la ausencia de Cambados Pode

El hipotético cuatripartito de Cambados ha empezado a funcionar sin pleno de organización ni firma de pacto que medie; tampoco hay fecha. El alcalde, Samuel Lago, compareció ayer para presentar el programa de la LXXI Festa do Albariño y lo hizo junto a Tino Cordal, que fue concejal de Cultura en el bipartito y organizador de su cartel musical. Pero además, en la mesa de autoridades se sentó el portavoz del BNG, Liso González. A preguntas de los medios se supo que se han “incorporado ao traballo”, pero sin salarios y por “decisión propia”, porque “hai moito traballo por facer e o Concello non pode estar sumido nunha parálise con tantas fronte abertas”, explicó el regidor socialista.



Lago fue el único dispuesto a hablar, pero no quiso dar más detalles, pues todos mantienen un pacto de silencio sobre las negociaciones.



Tampoco quiso pronunciarse sobre la ausencia del cuarto socio, José Ramón Abal Varela (Pode) en una presentación tan importante y que, según el pacto verbal para su investidura, ostentará las concejalías de Obras e Servizos y Enoturismo, con lo cual, su asistencia estaría tan justificada como la de González, que ahora llevará Cultura, de la cual se extrae Festexos, para Somos, solucionando así discrepancias entre estas dos formaciones que estaban retrasando el cierre del pacto definitivo. De hecho, parecía que era el principal escollo, pero llevan un par de semanas perjurando que todo está pendiente de detalles “menores”. Lo repetía ayer el alcalde: “Falta pouco por aclarar, pero non está totalmente pechado (...) Cuestións menores de redacción e interpretación que temos que solventar”, declaró ante la insistencia de los medios por conocer los motivos de la demora y un tanto incómodo, pues “non quero diluir” la presentación de la fiesta, dijo.



Sin embargo, ante el tiempo que está tomando, parece que hay más enjundia y el caso es que vuelve a haber problemas con las lindes del departamento de Obras, es decir, sobre el control de trabajos que irán más allá de mantenimientos en infraestructuras y áreas que competen a concejalías que no están en manos de Pode.



Abal Varela tampoco quiso hablar sobre su ausencia y el regidor se limitó a invitar a los medios a preguntarle a él directamente, pero en el salón de Plenos incluso estaba la que sería la concejala de Deportes, Noelia Gómez (Somos) y estaba previsto que ya representara a Cambados en un acto comarcal. “Hoxe era o primeiro día e espero que nos próximos días se vaian incorporando o resto”, declaró.

Caso singular en O Salnés

Lo más parecido que dio a una fecha para convocar el pleno de organización fue la semana que viene, pero es lo mismo que viene indicando desde hace días y siempre desde una perspectiva optimista, después de haber cedido algunas de las principales áreas al resto de socios.



Cambados no es el único concello de O Salnés cuyos concejales ejercen sin pleno de organización. Es el caso de Vilagarcía, pero el PSOE gobernará en minoría, y el A Illa de Arousa, que se parece más al cambadés. No obstante, PSOE y BNG ya tienen firmado un pacto de gobierno e incluso lo presentaron a los medios. En la capital del albariño aún no tienen decidido si habrá acto ‘público’.