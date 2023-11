Crónica | PP y Renova votan juntos contra la amnistía en un Pleno de argumentarios

La crónica del Pleno de anoche en Vilanova se pudo haber escrito antes y no cambiaría en lo esencial. El grupo popular en el gobierno local presentaba una moción con el único objeto de mostrar su disconformidad y oponerse a la proposición de ley orgánica de amnistía que entra ahora a debate en las Cortes y que, previsiblemente, permitirá investir como presidente del Gobierno a Pedro Sánchez a cambio del borrón y cuenta nueva a las ilegalidades cometidas durante el referéndum y declaración unilateral de independencia de Cataluña.



La moción prosperó. No solo por la aplastante mayoría absoluta del PP en Vilanova, que ya la garantizaba, sino porque también encontró el apoyo de la concejala de Renova, el partido con el que José Juan Durán, hermano del regidor, rivalizó frontalmente por la Alcaldía en las municipales de este 2023. El PSOE, como marcaba el mismo guión previsible, votó en contra, respaldando la jugada de su partido a nivel estatal. La concejala del Bloque, Carmela Alfonso, se sentó únicamente para marcharse y escuchar el debate entre el público, alegando previamente que en aquel Pleno de Vilanova se debatía un único punto carente de cualquier relación con lo estrictamente local. “A min os veciños non me votan para un asunto que non é de interese municipal”. La urgencia de la moción contó con la sola oposición socialista.

Banderolas y vivas a España



Por lo demás, el ambiente era también el esperado. El salón de Plenos estaba lleno. El Concello de signo popular había dispuesto banderolas de España en los asientos y en un caballete, que la mayoría del público, cuyo color político tampoco costaba intuir, acogió con entusiasmo. Al final de la sesión se corearon vivas a España. También se vio alguna camiseta con el famoso lema “que te vote Txapote” y la mayoría de oyentes solo mostró su desagrado ante el discurso socialista, teniendo que llamar al orden el alcalde, Gonzalo Durán, en una sola ocasión, aunque con firmeza ya desde el inicio, temiéndose un endurecimiento del clima que llevó también a una importante presencia de agentes de la Policía Local.



Treinta y cinco minutos separaron el arranque del Pleno con la votación final. Tras la marcha del Bloque, comenzó el debate, de argumentarios estatales, puros y duros. El PP colocó el suyo, instalado en la grandilocuencia de la catástrofe, primero con la lectura de la moción por el portavoz, Javier Tourís; después refrendado por el alcalde. Acusaron a Sánchez de “conculcar los principios democráticos” en favor de su “interés personal”, para “seguir volando en Falcon”, de “vender España a trocitos por siete votos”, de la “quiebra de la separación de poderes” que lleva al país de la “democracia” a “ser otra vez una dictadura”, de “legalizar la corrupción” y de violar la Constitución.



Por el Partido Socialista, que hizo uso de un único turno, tomó la palabra María José Vales, para leer un discurso que, desde el momento primero, entró directamente también al argumentario, en su caso del PSOE a nivel España, obviando el fin instrumental que se le critica al texto de la amnistía. Lo defendió como “impecable constitucionalmente”, además de suponer una oportunidad de “garantir a convivencia en España”, “diálogo social”, “sentido de Estado”, “devolver á política un problema político” e incluso una “oportunidade de avance para España e para Galicia”, censurando a los conservadores por “alimentar o odio”.



No se oyó nada, pues, de PP ni de PSOE, que no se escuchase ya estos días en todos los medios de comunicación españoles, salvo quizás y únicamente, por dos reproches que sí esgrimió la socialista: Los 2.000 euros de dinero público que se van en dietas a este Pleno sin recorrido ni efecto, “ou pensa que isto vai impedir a investidura”, espetó Vales; y lo que, opinó, era su verdadera motivación: La de intentar “poñerse unha medalla diante de Alfonso Rueda”. Renova, que hizo suyo parte del razonamiento del PP, acabó posicionándose a favor del texto por cuanto dijo defender la “unidad de España”, la “igualdad” y el “Estado de Derecho”.



Durán aún apretó más al PSOE, invitando a los ediles a “votar con dignidad”, arremetida que no obtuvo respuesta y pasando directamente a la votación final. A la salida, caras de satisfacción entre los simpatizantes populares y algún grito de personas entre el público contra los socialistas a su paso que, serios, abandonaban el salón: “Ide traballar!”. l