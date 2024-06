Cruce de reproches e inexactitudes entre el PP y el PSOE en Cambados al hilo de las inversiones en obras

La resaca del Pleno de presupuestos del lunes en Cambados siguió enfrentando ayer al PP en la oposición y al PSOE en la Alcaldía, al hilo del que fue uno de los ejes del debate: Si el municipio albariñense es, como defienden los conservadores, el que menos dinero reserva en sus presupuestos para inversión real, en obras. O si esto es falaz, como insisten los socialistas.



El alcalde, Samuel Lago, valoró ayer que la popular Sabela Fole, sigue “erre que erre instalada na mentira”. Prácticamente lo mismo reprochó la conservadora al alcalde, al acusarlo, a su vez, de “agocharse na mentira”. A la vista de algunos datos aportados, contrastados ayer por este Diario, parece que ambos cometen algunos errores o inexactitudes.



Así, para el PP, es “indiscutible” que Cambados “ten a partida de investimentos máis baixa de todos os concellos da provincia cos orzamentos 2024 aprobados”. E insisten en la tesis comparativa que defendió Fole el lunes, subrayando ayer que “nin Meaño nin A Illa de Arousa teñen incluídos os cartos do plan provincial nas súas contas”.

El caso de los otros tres ayuntamientos salinienses

Preguntada al respecto la Concellería del área de Economía en A Illa, confirma que “si, estaba incluído o plan +Provincia” en sus presupuestos, lo que imputaría una inexactitud a la popular cambadesa. Así, de los 348.535 euros de inversión real en el presupuesto 2024 de A Illa, 78.088 corresponden al dinero aportado directamente por el Concello y 270.447 euros corresponderían al citado plan provincial, sí contabilizado.



Lago, de hecho, reafirmaba ayer que “Meis e A Illa incorporaron o plan” provincial “no orzamento, cousa que nós non fixemos”, lo cual confirmaron este martes a preguntas esos dos ayuntamientos. Obvió Lago ayer, no obstante, a Meaño, aunque el lunes en Pleno y en un comunicado posterior al mismo, sí había incluido a Meaño en la tríada de municipios de O Salnés que “incluíron o Plan Máis Provincia no orzamento”. Desde el Concello de Meaño, no obstante, confirman que “non temos incluidos nos orzamentos do 2024 as inversións do +Provincia”, lo que imputaría en este caso la inexactitud al regidor socialista.



Más allá de este caso, el alcalde cambadés concede que “seguro que haberá concellos na provincia que destinan máis fondos a investimentos, pero seguro que hai moitos máis que destinan menos”. El caso de Meaño, en efecto, no invalida su argumento, ya que sumando la inversión del +Provincia, Cambados superó el año pasado y superará en este ejercicio el millón de euros para inversiones. Una cifra que, aún incluyendo dicho plan, no alcanzarán ayuntamientos más pequeños como A Illa o Meis que, comparados en igualdad de condiciones, no superan la inversión prevista en Cambados, a pesar de lo argumentado por los populares en los últimos días.

"Castelos no aire"

Eso sí, Fole dio ayer una vuelta de tuerca más al acusar a Lago de “facer castelos no aire” con el +Provincia: “Este programa hai que ser capaz de executalo con permisos, prazos e moitas outras cuestións para as que o cuatripartixo xa demostrou a súa incapacidad”, recordando la pérdida de varias líneas de financiación.