El cuatripartito aprueba el presupuesto y Lago desmonta la principal crítica del PP

El cuatripartito de Cambados sacó adelante hoy en Pleno sus primeros presupuestos en este mandato, que ascienden a 10.685.500 euros. Lo hizo con el voto necesariamente favorable de las cuatro formaciones que lo integran y con el anunciado voto en contra del PP, en una sesión de unos cuarenta minutos en la que el alcalde, el socialista Samuel Lago, desmontó una de las principales críticas que sostenían ese voto crítico de los conservadores.



La portavoz popular, Sabela Fole, había reprochado que Cambados era, con este documento económico, el ayuntamiento “récord” en menos inversión real, la dedicada a obras y actuaciones directas, constando en este capítulo solo unos 98.000 euros.



Fole comparó esa cifra con otros ayuntamientos del entorno, incluso de menor población, como Meaño, Meis y A Illa, los tres con alrededor de 5.000 habitantes. La popular argumentó que, a pesar de que todos ellos estaban muy por debajo de los 13.800 vecinos censados en Cambados, habían destinado en sus capítulos de inversiones reales, respectivamente, 191.000, 632.000 y 348.000 euros, cantidades sensiblemente superiores a la que consta en el presupuesto cambadés. Todavía abrió Fole su comparación a otros municipios de la provincia, con cifras muy superiores a esa inversión reservada en obras en Cambados. “Só por isto, estes presupostos deberían ser retirados”, remachó la opositora.

“Absoluta falacia”

No obstante, el alcalde atajó rotundo la crítica. “De verdade non lle parecía raro que Meis, Meaño ou A Illa teñan menor partida de investimentos no orzamentso? Se tivese un pouco máis esmero e rigor no análise, percataríase de que eses concellos incluíron o Plan +Provincia no orzamento e Cambados non”. Son, técnicamente, dos formas diferentes de reflejar esta aportación provincial, dentro o fuera del presupuesto, pero cuya fotografía comparativa se desvirtúa si se cruzan directamente los datos, sin tener en cuenta la diferencia a la hora de sumar. De hecho, zanjó Lago, si Cambados hubiese incluido en la cuenta esta inversión del +Provincia, “estariamos falando de 1,2 millón de euros, como mínimo”.

El Partido Popular y Pode afearon la hora del Pleno de hoy, a las 13:30 horas, lo que dificultó la asistencia a la sesión



El alcalde hizo presa: “Vostede veu a cifra e lanzouse de cabeza, pero debería telo falado previamente con outros alcaldes, do PP incluso, porque eles inclúen tamén investimentos doutra administración”. Así pues, remató, “quedou vostede sen argumento para votar en contra”, porque o que vostede di, é unha absoluta falacia: A nosa inversión real é superior a todos os investimentos de concellos da comarca que mencionou”.



Pidió la palabra entonces Fole, en el último turno, recordando las otras cuestiones por las que el PP planteó el voto contrario este lunes: La demora en la entrega de documentación y la ausencia de oportunidades para presentar alternativas o propuestas; el historial del gobierno de “subvencións perdidas” e incluso la no atención a la petición de celebrar el Pleno a las 20 horas y no a las 13:30, una hora que tanto PP como Pode recriminaron, por las dificultades de acudir a la sesión tanto para los concejales que trabajan fuera del Concello, como para la propia ciudadanía. “Sobran argumentos para votar en contra”, sentenció Fole, lo que despertó la risa en la bancada del BNG, justo antes de la votación.

Las posiciones de los socios

En cuanto a la defensa de las cuentas hecha por el gobierno a cuatro, desde el PSOE destacaron el incremento de los 9,7 millones de los últimos presupuestos a los 10,6 actuales. El aumento en la parte de ingresos vino, sobre todo, por la subida de la participación de tributos del Estado (323.374 euros). El alcalde defendió el tener “os impostos máis baixos de toda Galicia en municipios de entre 10.000 e 15.000 habitantes” y afeó que el Ayuntamiento deba asumir 380.000 euros de gasto impropio del Servizo de Axuda no Fogar, entre otros como los de la guardería. De esta situación culpó a la Xunta, aunque Fole trasladó la responsabilidad al gobierno del Estado, por no cumplir la ley de dependencia.



Desde Somos, Tino Cordal destacó que Cambados “ten 13.000 habitantes, pero presta servizos case como unha cidade”, por lo que plantó la necesidad, “a futuro”, de “aumentar os ingresos”.

Liso González (BNG), dio por asegurados en el documento “dous piares” como son los “servizos sociais e servizos básicos á cidadanía”, aunque animando a “seguir mellorándoos”, a invertir más en el rural y a seguir presionando para no tener que asumir gastos impropios.

José Ramón Abal (Pode) planteó mejorar en limpieza, estudiando su posible y futura externalización; subrayó que todas las aspiraciones de su grupo fueron atendidas por el +Provincia, como la instalación de cámaras de control de tráfico, y valoró que los gastos fijos en Cambados, como los corrientes y salarios del personal municipal, copan “o 85 % do total”, por lo que “a marxe de acción é mínima”.

Denuncia ante la Junta Electoral

El alcalde, Samuel Lago, también hizo público durante el Pleno que el PSOE denunció al PP cambadés ante la junta electoral. El motivo, según consta en el escrito presentado ante dicho órgano, es la “supuesta publicación de nota de prensa del Partido Popular sobre los presupuestos del Concello de Cambados, el día de las elecciones”. Los socialistas solicitaron la imposición de sanción por ello. El presidente de la junta electoral de zona admitió la denuncia, dando traslado de la misma al PP para que presente alegaciones. Tras ello, se dará traslado del caso a la Junta Electoral Provincial, para que la posterior emisión de resolución, indicando en ella si hay o no comportamiento reprochable al PP.