El cruceiro de As Quintáns, de 200 años de antigüedad, sufre daños en el capitel

El cruceiro de As Quintáns, en Castrelo, está dañado y el Concello ya ha pedido presupuesto para su reparación. En concreto, se le partió un trozo del capitel y cayó al suelo, pero permanece bastante intacto, así que calcula que el arreglo no será excesivamente costoso. Los vecinos alertaron hace unos días de que la pieza llevaba bastante tiempo desprendida y a la intemperie, sin embargo, el concejal de Patrimonio, Liso González, señaló que no había constancia de este incidente en el Concello y remitió al técnico del área para evaluarlo y salvaguardar la pieza desprendida.



Según el edil, no halló indicios de que la caída se produjera por un accidente de tráfico o de otro tipo y sospecha que la humedad de los años afectó a las cuñas que se empleaban para unir las piezas y se rompió por la parte más débil.



El historiador cambadés Sindo Mosteiro ofrece en su cuenta de Flickr –donde habla de otros bienes del patrimonio local– un detallado comentario sobre el cruceiro de As Quintáns, el cual, a media altura del varal ofrece el nombre del autor y la fecha, siendo esta de 1821. También explica que tiene un aspecto “moi popular, feito dun xeito un tanto tosco, especialmente no que se refire ás labras da cruz e capitel” y que está muy cerca del pazo que “fora do coñecido avogado José González Fraga”.