Un cubierto y dos canicas vistas por Carliños Meco valen un Goya

Carlos Manuel Otero, más conocido por Carliños Meco, recibió - una vez más - la llamada que le indicaba que una de sus fotografías estaba nominada en los XXI Premios Goya de Fotografía Profesional.

Esta vez, la selección es para la categoría de libre creación y la imagen escogida por el jurado presenta a un cubierto para comer marisco acompañado de dos pequeñas canicas. “Es una foto minimalista, la idea de la fotografía no sé ni cuándo la tuve, ni cómo ni tampoco el porqué”, indica el fotógrafo grovense que ya cuenta en su larga trayectoria con decenas de premios como pueden ser la medalla de bronce en Tokyo International Foto Awards o el primer premio en el III Concurso Región de Murcia en el año 2023.



Detrás del minimalismo de la fotografía, explica Otero, hay mucho trabajo llevado acabo en su estudio ubicado en Portonovo (Sanxenxo). “Conseguir la imagen que quieres lleva mucho tiempo. En este caso, invertí varias horas y diferentes pruebas en las que iba cambiando cosas como la iluminación, el color de las canicas, los acabados...”, cuenta el fotógrafo para después reflexionar: “Para llegar a la imagen que quieres y a la fotografía que presentas hay mucho trabajo que no se ve detrás”.



Esta es la segunda vez que una de las fotografías que presenta para este concurso - uno de los más importantes tanto a nivel nacional como internacional - está seleccionada para ganar en una de sus categorías. “La verdad es que me encuentro feliz, es la segunda vez que participo y la segunda vez que entro en las nominaciones, no puedo pedir más”, cuenta Otero. Es por ello que, señala, el próximo uno de febrero se trasladará a Zaragoza - lugar en el que se celebra la gala de entrega de premios - con mucha ilusión.



Mientras espera esta cita, Otero o Carliños Meco continúa con su trabajo dedicado únicamente a la fotografía. “Ahora me dedico sobre todo al sector publicitario, ya trabajé mucho en bodas, bautizos y comuniones y eso no es lo que ahora mismo me divierte”, señala. Además, cuenta, también realiza mucha fotografía que vende para decoración: “los típicos paisajes y estas cosas”, concreta.



Por ocio, indica, también se dedica a la astrofotografía, una mezcla entre fotografía y la astronomía amateur que consiste en la captación de imágenes de los cuerpos celestes a través de una cámara y los dos telescopios con los que cuenta.