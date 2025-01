Cultura de O Grove llena el autobús gratuito para asistir a la obra teatral “Nada se sabe” en Santiago

La iniciativa promovida por la concejalía de Cultura, en colaboración con el Centro Dramático Galego, para llevar a los vecinos de O Grove, de manera gratuita, a Santiago a disfrutar de la obra “Nada se sabe”, ha sido un total éxito, tal y como señala la concejala Pili Galiñanes.



Así, un autobús repleto (55 personas, la mayoría mujeres con un rango de edad entre los 40 y los 80 años) partirá hoy desde la Praza de O Corgo a las tres y media de la tarde para asistir a la función que comenzará a partir de las seis.



La gran acogida de esta iniciativa, cuenta Galiñanes, sigue la línea de las últimas que se están llevando a cabo desde el departamento de Cultura de O Grove. “A verdade é que dende a Concello estamos moi contentas pola acollida que ten esta iniciativa entre a xente do municipio, así como a gran acollida que teñen as actividades que se propoñen dende o Concello no eido cultural”, señala Galiñanes.



La concejala comenta que, tanto las actividades que se programan en el auditorio como las que se llevan a cabo en la casa de la cultura de O Grove o en la de San Vicente, en la biblioteca e incluso las que se realizan en la calle en momentos diferentes del año, tienen, siempre, el aforo completo.

Un cuentacuentos



La siguiente actividad que tienen programada desde Cultura será el próximo viernes 24 de enero. En este caso la cita es en la biblioteca municipal, lugar que recibirá la visita de “Lilí Gruyère” para contar su experiencia viajando por diferentes países de África.



Esta sesión de cuentacuentos, que comenzará a partir de las cinco y media de la tarde, está diseñada para un público a partir de los tres años. Los interesados en asistir deberán realizar una inscripción previa en la propia biblioteca de O Grove.