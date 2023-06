Culturmar reúne las regatas dorneiras en la Copa Mörling que partirá desde Portonovo

La cultura marítima, las dornas y el patrimonio inmaterial de la navegación tradicional a vela se dan cita en la “Copa Mörlin” que por segundo año consecutivo organiza la Federación Gallega por la Cultura Marítima y Fluvial (Culturmar) con el objetivo de conseguir una mayor difusión entre el público general de las dornas como patrimonio material y de su manera de navegar, así como dar a conocer para que se empleaban estas embarcaciones profesionalmente.

La cita, que esta edición estará formada por seis regatas, fue presentada ayer en Sanxenxo por la concejala de Cultura, Paz Lago; la presidenta de Portos de Galicia, Susana Lenguas; el representante de Amigos da Dorna de Portonovo, Alejandro Piñeiro, y el presidente de Culturmar, Xosé Luisa Sacau.

Con el objetivo de promover y estimular la participación en este tipo de eventos, Culturmar ya consiguió el año pasado unificar cuatro regatas de dornas a vela que ya existían en Galicia (Portonovo, Cambados, O Grove y A Illa de Arousa) y añadió una nueva, la de Combarro, para crear la “Copa Mörling”. Para esta segunda edición, la competición se expande con la organización en Bouzas, Vigo, de la Regata Cabo de Mar.

Las seis regatas se desarrollarán entre los meses de junio y septiembre.

Calendario de regatas

La primera será el 17 de junio en Portonovo (XIV Regata do Sepelo), y seguirán Cambados con la VI Regata do Salnés el 1 de julio, A Illa de Arousa el 15 de julio con el Triángulo do Cantiño, la XXXIV Regata dos Faros en O Grove el 22 de julio, la II Regata da Reiboa en Combarro el 26 de agosto y cierra la prueba I Regata Cabo de Mar en Bouzas el 9 de septiembre. Serán competiciones de, aproximadamente, dos horas de duración y que tendrán lugar los sábados por la tarde, excepto la de Combarro, que será por la mañana.

La prueba nació como muestra de agradecimiento a toda a labor realizada en pro de la salvaguarda de las embarcaciones tradicionales gallegas por el etnólogo y antropólogo sueco Staffan Mörling.

La edil de Cultura, Paz Lago, destacó a labor que están realizando para dar a conocer la cultura marinera y el trabajo hecho tanto desde Culturmar como desde lo colectivo local Amigos da Dorna.

El presidente de Culturmar, Xosé Luis Sacau, asegura que la organización de esta segunda edición “demostra o éxito conseguido o ano pasado e as ganas que existen de continuar”. La idea es que todos los colectivos federados de la provincia de Pontevedra, organicen o no regatas, participen en la organización de esta copa. Se trata de afianzar los lazos de unión y generar impacto turístico positivo en las villas costeras donde se celebra cada una de las jornadas. Los colectivos que apoyan a Culturmar en la organización de este campeonato son la Asociación A torre de Cambados, A Reiboa de Combarro, la Asociación Amigos da Dorna de Portonovo, la Asociación Cultural y Deportiva Dorna de A Illa de Arousa, la Dorna Meca de O Grove y la Asociación de Marineros Artesanales y Deportivos San Miguel de Bouzas.

Mejorar la visiblidad para el público

Xosé Luis Sacau explica que en esta segunda edición van a mejorar algunos aspectos relacionados a la seguridad de las pruebas, así como formalizar el proceso de inscripción de las embarcaciones. De este modo, habrá una inscripción general en la Copa Mörling para todas aquellas dornas que tengan intención de participar en todas las pruebas del circuito para puntuar y optar a alguno de los premios. Pero también “imos favorecer que haxa quen queira participar non de forma competitiva nalgunha das regatas previstas”.

Las seis regatas previstas a lo largo del verano serán de tipo triangular y cerca de los puertos de cada vila para, de este modo, mejorar la visibilidad para el público desde tierra.

La “Copa Mörling” tendrá un sistema de puntuación para estimular la participación de las dornas. Al final de esta competición, habrá un trofeo para las embarcaciones que queden en las tres primeras posiciones en el cómputo general. En el caso de empate, las dornas haría un ancho barlovento-sotavento para desempatar. Al finalizar cada regata, habrá una jornada de convivencia entre las personas participantes.