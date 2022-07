Daniel Figueira: “A Banda de Castrelo é patrimonio como o é Fefiñáns ou San Sadurniño”

Daniel Figueira habla con orgullo de la representación que hoy mismo tendrá Cambados –y por extensión todo O Salnés– en el Festival de Bandas Xuvenís e Infantís de Galicia. Él dirigirá a la Banda Xuvenil de Castrelo, que será una de las 10 participantes de un certamen de primer nivel en el Gaiás. “De todo O Salnés, a nosa é a única”, reconoce orgulloso Figueira. Explica que “ao contrario do que pasou con outras formacións que durante a pandemia perderon xente e que agora teñen problemas para atopar músicos a nós pasounos todo o contrario”. De hecho el también director del Conservatorio de Cambados apunta que “este ano anotáronse 33 alumnos novos, do ano no que máis. Moitos deles teñen como obxectivo acabar na Banda de Castrelo”. Y es que la formación cambadesa –como así recuerda Figueira– “é a segunda máis antiga de Galicia, dado que naceu no 1890”. Un dato que en la Escuela y Conservatorio de la capital del albariño ondean con orgullo. “Nós sempre lles inculcamos aos rapaces que a Banda de Castrelo é patrimonio local como o é tamén Fefiñáns ou a torre de San Sadurniño. Igual”.





De ahí que en el festival de bandas del Gaiás los jóvenes músicos cambadeses vayan a brillar. Tocarán a las doce en punto del mediodía con un repertorio de cinco piezas. “Unha delas ten que ser obrigatoriamente de artista galego e nós imos interpretar con arreglos que fixen eu a versión de “Terra” das Tanxugueiras”, expone el director y profesor. Además también sonarán por parte de la formación de Cambados el “Non chores por min Arxentina” o la banda sonora de la “Bela e a Besta” entre otros. “Son pezas que os rapaces levan moi ensaiadas e que van a sonar moi ben, seguro”. De hecho la sonoridad de la composición la comprobaron en un concierto el jueves en la plaza Dolores del Valle. “Dende que se reformou o son queda estupendo. É un bo sitio para os concertos”, expone Figueira.





El músico señala que la de hoy será una jornada de confraternidad también dado que tras la actuación “iremos a comer e ás oito da tarde regresaremos ao Gaiás para participar na interpretación do Himno Galego por parte dos 450 participantes. Vai ser moi emocionante”.