Una decena de grupos y otra de locales para un día de cantos de taberna en A Illa

Los cantos de taberna regresarán a A Illa de Arousa. Lo hacen de mano de la Asociación Cultural e Deportiva (ACD) Dorna, que promovió la recuperación y promoción de esta tradición con una primera jornada en 2023, una cita que ahora se consolida en el calendario y que agenda fecha, para este 2025, en el 7 de junio.



El evento cuenta además con la colaboración del Concello insular y prevé citar a cerca de una decena de grupos, que ya están confirmados en cartel. Los hay tanto de la zona de O Salnés como de varios otros puntos de Galicia.

Grupos y locales

Así, actuarán Os Firrás de O Grove, Os Ministreles de Monforte, Os Muiñeiros do Sarela de Santiago de Compostela, De Cotío de A Estrada, A de Sabas de Baiona, As do Xeito de Vilaxoán, Son do Peto de Campo Lameiro, Saljariteiros de Marín y los locales Son da Illa, de la propia localidad insular.

Será el 7 de junio, con reunión de las formaciones a las 19:30, salida hacia los locales, encuentro posterior y foliada libre



Como escenarios, una decena de locales hosteleros colaboradores en A Illa de Arousa, en los que los asistentes podrán disfrutar de las diferentes actuaciones, a lo largo de la tarde y la noche de este 7 de junio: Bar Club, Bar Cachopo, Bar O Porto, Bar Fina Viñas, Os Barrales, Bar Saratoga, O Regueiro, O Tropicana, O Kapitol y O Benalúa.

Tarde y noche de fiesta

El programa arrancará a las siete y media de la tarde, con el encuentro de todos los grupos participantes, en la céntrica Praza de O Regueiro.



De allí, saldrán hacia los diferentes locales hosteleros colaboradores, hacia las 20 horas. A las once de la noche, todos los grupos se reunirán para el encuentro en la calle Con do Moucho. Posteriormente, hacia las doce menos cuarto de la medianoche, todas las formaciones juntas interpretarán dos clásicos, como son ‘O Carro’ y ‘Finisterre’. A continuación, tendrá lugar una foliada libre para dar paso a la noche de fiesta.