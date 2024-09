Declaran varios agentes en el juicio por el alijo del Karar

La Audiencia de Pontevedra acogió hoy una nueva jornada del macrojuicio por el alijo de droga del buque MV Karar. En la vista de este miércoles se le tomó declaración a dos agentes de la Policía Nacional que participaron en las operaciones de arresto, traslado de detenidos y registros de propiedades vinculadas a varias de las personas investigadas.



Fue una jornada en la que, principalmente, los agentes se limitaron a confirmar o corroborar el contenido de las actas que, como es habitual, firmaron durante las detenciones y demás operaciones.



Así, a preguntas de las partes, respondieron únicamente sobre su participación en estos operativos de la Policía. No respondieron, en cambio, a otras de las cuestiones que plantearon algunos de los abogados a respecto de la investigación de fondo e incluso sobre las posibles irregularidades del procedimiento que denuncian. Los agentes no respondieron alegando que estas cuestiones competen a sus superiores y no a ellos, no teniendo información de primera mano que puedan aportar para poder dar respuesta a estos interrogantes planteados. La vista seguirá este jueves con la declaración de más agentes.