Una decoración especial para cada ocasión y animar unos años complicados

O Lar do Campesino abrió sus puertas hace tres años y justo cuando empezaba a levantar el vuelo, la pandemia por el covid-19 hizo acto de presencia y con ella, unas restricciones e impedimentos que han dejado tocado al sector hostelero. Pero a pesar de las dificultades han ido remontando y su propietaria, Ana Mayáns, pone todo de su parte, así que aprovecha cada ocasión especial para hacer iniciativas diferentes.



Las decoraciones peculiares son uno de sus fuertes y las que le están dando gran fama. Ya pasaron Halloween, la Navidad y ahora, como no podía ser de otro modo, le toca a San Valentín. Así las cosas, el establecimiento, ubicado en Castrelo, está ambientado para la ocasión con globos, mesas a las que nos falta detalle, alfombras de pétalos, grandes montajes de flores en forma de corazón incluso en un gran columpio, ideal para hacerse “selfies”, un par de muñecos simulando ser una pareja de enamorados, etc. “Hai que poñerlle humor e dar algo de ánimos, sobre todo nestes tempos”, cuenta la dueña. Su pequeña nieta está encantada –de mayor quiere estar detrás de la barra, cuenta Mayáns entre carcajadas–. Pero los clientes también, y este fin de semana casi han cubierto todas las reservas para la cena especial por el día de Cupido en la que no faltará la animación musical y un menú especial.



La hostelera reconoce que muchos son clientes habituales y que también tienen tirón porque son una familia conocida en la zona, ya que desde hace 32 años regentan Maquinaría Agrícola Chaves, y será, pero el cliente repite por algo. Y con esa alegría con que cuenta su historia añade que “foi un ano moi complicado, pero non temos queixa, imos tirando”.



Ahora Ana Mayáns ya está dándole vueltas a la cabeza para la próxima iniciativa y será por una fecha especial de la casa: su aniversario de apertura. Tendrá lugar el 17 mayo y haciendo gala a su nombre, quiere celebrar una fiesta del campesino. De momento no quiere desvelar sorpresas, pero algunas ideas ya tiene en mente.