El Deiro denuncia el mal estado del campo: Jugadores lesionados y advertencias de la Federación

El UD San Miguel de Deiro denunció ayer el mal estado del césped del campo de fútbol en aras de conseguir que el Concello de Vilanova actúe con urgencia en las instalaciones municipales. Aseguran que llevan años esperando por la renovación de una hierba de 17 años de antigüedad que esta temporada ha provocado tres casos de lesiones y que sobre todo pone en jaque su futuro porque “es un peligro” para todos los jugadores y espanta a posibles fichajes. Es más, según su vicepresidente, Ángel Martínez, la Federación les ha advertido que “probablemente el campo no sea válido para jugar el año que viene”. Está en Segunda Regional y “luchando por mantener la categoría”.



El directivo y también jugador indica que han mantenido numerosas reuniones con el gobierno local y que este les “dar largas”. La última fue esta semana y en ella les trasladaron que se iba a encargar primero del cierro perimetral, que “también es de vergüenza, pero que lo césped tendrá que ser más adelante”.



Desde el club de fútbol aseguran que no pueden esperar más y que basta con verlo para comprobar su estado: “Acabas reventado. Hay partes donde no hay hierba, es cemento, sobre todo en las áreas de portería”, explica Martínez. “Nos habían indicado que querían renovar otros campos, pero lo lógico sería empezar por el nuestro, el más viejo y castigado”, añade. Si finalmente no pueden seguir jugando en su campo, tendrían que irse a O Terrón y, de hecho, tienen un convenio con la EFB de Vilanova y algunas veces entrenan allí, pero “creemos que la parroquia de San Miguel siempre ha aportado mucho y su campo merece atención”. Además esto supondría tener que hacer reorganizaciones y más problemas. “Hasta las actas de los árbitros reflejan lo mal que está el campo. Ya no podemos esperar”.