Denuncian la contaminación por fecales de una fuente y de un lavadero en San Miguel de Deiro

Vecinos de San Miguel de Deiro en Vilanova de Arousa quisieron denunciar públicamente esta semana la contaminación que sufren desde hace tiempo en una fuente de manantial y en un antiguo lavadero, en el lugar de A Fragua.



Según indican, llevan años sufriendo vertidos que creen de naturaleza fecal, aunque de entrada no conocían el origen. No obstante, hace tiempo que advirtieron la existencia de filtraciones de aguas procedentes de una finca particular, a través de un muro, que sitúan como posible origen de estos problemas. Temen que la procedencia última pueda ser de un “pozo negro”.



Advertida la sospecha, llegaron a comunicar el problema al Concello y confirman que incluso se llegó a pasar por el lugar la Policía Local de Vilanova de Arousa para comprobar que se suturaban unas oquedades en esta pared y que la fuente, y el lavadero más abajo, permanecían limpios.



Con todo, los vecinos críticos alzan ahora la voz porque la contaminación volvió al agua y afirman que en este muro en cuestión terminan viendo nuevas filtraciones e incluso nuevos o cambiantes agujeros. Por ello, urgen actuaciones para poner freno definitivo al problema de contaminación en la fuente.