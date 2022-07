Denuncian que no se cubrirán las vacaciones del personal del centro de salud de Baltar

La Plataforma en Defensa da Sanidade Pública de Sanxenxo ha denunciado que no se cubrirán las vacaciones del personal de enfermería ni de pediatría en el centro de salud de Baltar.



De esta manera, los pacientes de Enfermería de Cuidados de casos de Psiquiatría pasan ahora a ser atendidos por el personal de Atención Primaria sin incremento proporcional en personal. “Se a isto engadimos que non se cubrirán as plazas ausentes por vacacións, a sobrecarga laboral está asegurada”, lamenta el colectivo.



Según explican, de los dos equipos que habitualmente se incorporaban al centro para desplazados, solo lo harán el 1 de julio una plaza de enfermería y el 7 de julio, un facultativo. Así, este equipo “será en teoría quen teña que atender todos os desprazados do concello”.



Además, la plataforma apunta que al personal de enfermería no les permiten coger días de libre disposición ni festivos. En verano tampoco les permiten hacer intersustituciones, lo que “entendemos como unha restrición dos dereitos laborais.



A mayores, critican que en la sección de extracción “volven a condicións de seguridade de mediados do século pasado”, prohibiéndoles el uso de las campanas de extracción y pasando a la extracción con jeringa.







“Entendemos que sexa difícil para o Sergas cubrir prazas, máxime cando se recortan, cada vez máis, tanto os dereitos laborais como os propios materiais de traballo, e engaden coberturas sen aumentar persoal”, concluyen.