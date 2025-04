“Desastre” en el raño de Vilanova: 27 tripulantes para superar el tope de uno en babosa

Los rañeiros de Vilanova salieron ayer finalmente a faenar, a pesar de haber decidido la semana pasada no hacerlo hasta el verano. El patrón mayor, Rosalino Díaz, explicó que en el seno del Pósito y su propia asistencia técnica eran partidarios de no abrir los bancos, “pero os biólogos da Xunta dixeron que era factible e por iso abrín”. Su valoración al cierre de la primera jornada de trabajo: “Un desastre”, “fatal”.



La comparativa más gráfica se puede ver en las capturas de almeja babosa. El tope asignado era el de recoger un máximo de un kilo por tripulante. Ayer salieron 27 rañeiros a faenar y, todos juntos, extrajeron en total 1,750 kilos de este recurso, poco más que el tope asignado para uno solo. Esta almeja alcanzó el precio de 18 euros en lonja.



Lo que más vino a los raños de las 23 embarcaciones participantes fue el relojito, un total de 71 kilos, con topes individuales de 5 kilos y alcanzando un precio de venta de 2,15 euros. De almeja japónica extrajeron 46,200 kilos —el tope era de 3 kilos por persona— y su horquilla de precios de venta fue, la más alta, de 17,10 euros y, la más barata, de 12,59.

El patrón mayor augura que hoy ya apenas saldrán barcos: “A xente vai deixar o sector, porque non é rendible”



Finalmente, se trajeron a tierra 5 kilos de carneiro —el tope era de un kilo por tripulante—, alcanzando un precio de 10,21 euros.



“Fatal”

El patrón mayor señala que, de media, cada uno de los 27 rañeiros habría ingresado ayer unos 30,50 euros, muy lejos de los “cen euros que deberia ter ingresado un pai de familia nunha xornada, porque o mes de maio era o mellor de todo o ano”.



Viendo este panorama en el que, tradicionalmente, era uno de los mejores momentos para trabajar, Díaz tiene claro que “xa vemos como vai ser a campaña: nada, cero”.



El patrón mayor augura además que hoy, segundo día con los bancos productivos abiertos, “xa moitísima xente non irá ao mar”. “Xa dixen, e repito, que a xente vai deixar o sector, porque non é rendible”. No descarta, pues, que la directiva de la agrupación de a flote tenga que valorar próximamente de nuevo un cierre. “Sair ao mar, así, factible non é”, concluye.