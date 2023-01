Detectan mortandad de almeja en los puntos de los vertidos de fuel en A Illa

La Cofradía de A Illa ha detectado mortandad de almeja en zonas donde hace poco más de un mes se habían registrado galletas y manchas de fuel que habían llegado a la costa, probablemente procedentes de un vertido que un buque portacontenedores había efectuado a la altura de Ons. El Pósito llevaba desde entonces esperando por unas mareas vivas que permitiesen una suficiente bajamar para comprobar el estado de la parte más baja de los bancos marisqueros en arenales de aquellas zonas sensibles, como el entorno del muelle de O Campo y la zona de O Regueiro, entre otras. Esta semana, por fin, han podido acceder.



Tanto el patrón mayor, Juan José Rial Millán, como la presidenta de la agrupación de mariscadoras de a pie, Inmaculada Rodríguez, confirmaban ayer que se ha detectado “bastante mortandade” de almeja. Rodríguez detallaba que de todo tipo, tanto japónica como fina y babosa.



Más análisis



Rial Millán recordaba que ya hace unas semanas que se había encargado al Intecmar unos análisis de presencia de hidrocarburos, de los que todavía no hay conclusiones. No obstante, ahora, tras la aparición del marisco muerto, se han puesto a trabajar para encargar un nuevo estudio que aclare la causa de esta mortandad. “Queremos comprobar se morreu agora ou hai tempo” y si hay algún indicio que pueda confirmar que esa muerte “foi por combustible” o por alguna otra causa. Entre ellas, por ahora no descartan que pueda deberse también a la elevada presencia de agua dulce en la Ría durante estas fechas, que ya había sido advertida y alertada.



“Estamos en dúbidas porque non sabemos a que botarlle máis a culpa”, explica la presidenta de a pie.



La idea de comprobar el estado de estos bancos se tuvo desde el mismo momento de los vertidos de fuel, pero en la obligada espera por unas mareas adecuadas aumentaron significativamente las precipitaciones, produciéndose una importante entrada de agua dulce. Por ello, para establecer una relación causa-efecto clara, habrá que esperar a los resultados de los análisis y estudios.



Eso sí, de confirmarse que la incidencia de los vertidos tuvo relación con este episodio de mortandad de marisco, valoran tomar medidas, como solicitar una posible indemnización si finalmente la investigación abierta determina también oficialmente que la procedencia del fuel se debió al vertido comunicado por el buque Wec Vermeer.