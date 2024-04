La Diputación cierra su Oficina de Turismo de A Armenteira por la caída de las visitas a la iglesia

La Diputación de Pontevedra decidió no prorrogar un año más el convenio de cesión del espacio para la Oficina de Turismo en el Monasterio de A Armenteira “mentres non se garanta a posibilidade de realizar visitas ao complexo”. Así lo confirmó el actual gobierno provincial ante las quejas del PSOE ante el “sorprendente peche” de una de las oficinas más relevantes de la Red Info Rías Baixas provincial.



La portavoz socialista, Ana Laura Iglesias, que visitó ayer el Monasterio acompañada del diputado Javier Mougán y de la alcaldesa de Meis, Marta Giráldez, manifestó su “estupefacción ante o ocorrido no Mosteiro onde as monxas se atoparon este venres coa oficina pechada e completamente desmantelada: leváronse as mesas, cadeiras, o mostrador e ata as estanterías sen que ninguén dixera porque”. La diputada señaló que “resulta indignante que, por enriba, fixeran semellante desfeita con nocturnidade e aleivosía, xa que as monxas fixeron chegar ao goberno de Luís López o seu desexo de renovar o convenio que o Mosteiro ten coa Deputación e nunca tiveron contestación ata agora que atoparon a oficina desmantelada”. Iglesias lamentó también o “lamentable procedemento de levarse todo sen informar ás relixiosas, que nos trasladaron a súa preocupación xa que, amais, esta Oficina xestionaba as visitas guiadas ao Mosteiro, e era unha referencia para milleiros de peregrinos e peregrinas que realizan a variante espiritual do Camiño Portugués”.

Dificultades para visitas



En respuesta, el gobierno provincial popular asegura que “en ningún caso as Irmás da Comunidade Cisterciense do Mosteiro descoñecían o cese de actividade da Oficina. Ao contrario, foi a propia Comunidade quen se dirixiu a Turismo por escrito para liberar o espazo que ocupaba a Oficina, tal e como reflicte o convenio”. Asimismo, el ejecutivo de Luís López asegura que se trata de un problema “herdado polo fracaso nas xestións do anterior goberno provincial”, ya que desde por lo menos el ano 2021, “o anterior executivo provincial, do que Ana Laura Iglesias era diputada de Turismo, tiña constancia das dificultades existentes para realizar visitas guiadas á Igrexa de Armenteira, principal atractivo que xustifica a presenza dunha Oficina de Turismo no Mosteiro”. Como consecuencia de esta dificultad “produciuse unha caída importante no número de visitas á Oficina”, por lo que se acordó no proseguir con el servicio.