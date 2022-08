La Diputación creará “cunetas transitables” en Pontearnelas para peatones y aguas pluviales

La carretera EP-9703 verá mejorado un tramo a su paso por Pontearnelas. La Diputación de Pontevedra comunicó ayer la adjudicación de una obra sobre este vial provincial, por importe de 101.310 euros. Están previstas actuaciones para favorecer el paso y la seguridad de peatones y también para ofrecer una solución a la recogida de aguas pluviales, con la creación de cunetas transitables.



La obra tiene un plazo máximo de ejecución de cuatro meses, que se contarán desde la firma del acta de comprobación del replanteo, sobre el terreno.



El principal cambio, explica la administración pontevedresa, llegará con el “aproveitamento dos sobreanchos ao lado da calzada para a instalación de cunetas transitables de 1,50 metros de sección e que servirán tamén como zona de tránsito peonil, garantindo así a seguridade das persoas que camiñan pola beira da estrada”, indican. Estas cunetas “transitables” tienen una pendiente “moi suave” por lo que “son aptas para camiñar”, afirman. Al tiempo, “ofrecen unha solución técnica para a recollida de augas pluviais que mellora as prestacións das cunetas tradicionais, moito máis profundas”.



En este tramo del vial, entre los puntos kilométricos 4+270 y 4+950, “é posible a súa instalación” al “existir un sobreancho nas marxes da estrada, a carón das vivendas”, desde el campo de fútbol de Pontearnelas en dirección a Tremoedo.



Las obras para este punto, en la carretera que une Vilanova con la zona, “responden a unha petición formulada polo Concello”.



El servicio provincial de Infraestruturas fue el encargado de elaborar el proyecto, que arrancará con limpiezas, saneos y fresados, para incluir también, finalmente, la reposición del firme, así como la instalación de reductores de velocidad, a ambos lados de una parada de autobús.



La institución provincial valora que el proyecto “suporá un cambio na fisonomía desta estrada no seu entronque coa rotonda situada a carón do paso sobre o río Umia”.