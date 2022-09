La Diputación destaca un 90,2 % de ocupación en O Salnés en agosto

La Diputación de Pontevedra hizo públicos ayer los datos de ocupación en las Rías Baixas, que este agosto, pulverizaron todos los récords. Según estas cfras, O Salnés se cuela en el podio de las comarcas de Pontevedra, con mayor ocupación, con una media del 90,2 %, dos puntos por encima de la del año pasado y hasta un 2,2 % más que en 2019 en un crecimiento continuado de la región tras la situación derivada por la pandemia en 2020.



Sanxenxo, por su parte, logró convertirse en el tercer concello por ocupación con un 91,4 %, solamente por detrás de Vigo y Baiona, situándose en 2,5 puntos más que el anterior curso. Lo que supone superar la barrera del 90 %, por primera vez en los datos que ofrece la Diputación anualmente sobre la ocupación.



O Grove, otro de los grandes polos turísticos en la provincia, se quedó como la cuarta institución local, con un 90,7 %, además de haberse convertido en el municipio que más ha crecido en la comarca, aumentando en 3,5 puntos sus registros con respecto al 2021 y en 4 con la situación prepandémica.



En lo relativo a la ocupación en campings, Sanxenxo vuelve a ser el bastión de O Salnés, colgando un “cheo total” con un 100 % de ocupación, según los datos de la Diputación. Asimismo, Vilagarcía también cosecharía un importante dato de un 95 % de plazas campistas ocupadas, con una media en la provincia de un 99 % del total según resaltó la presidenta provincial.



Es importante también subrayar que la comarca igualmente se posiciona en las primeras cinco en cuanto al lleno en lo relativo al turismo rural, con un 89,5 %, lo que supone más de cuatro puntos por encima de los registros del anterior curso.



Estos datos, contribuyen a situar a la provincia de Pontevedra con una media general de ocupación del 91 %, que se traduce en un incremento del 8 % tanto para el año 2021, como para el del 2019, que ambos cerraron con un 83 % en agosto. Así, la presidenta de la Diputación, Carmela Silva, destacó que “falamos do mellor agosto dos últimos anos na provincia, un agosto histórico, no que todas as comarcas superaron os seus resultados”.



En este sentido, Silva resaltó que Pontevedra es la capital del turismo en Galicia y una de las provincias con mayor peso en el marco nacional. Así, afirmo que “se os datos anteriores xa eran estratosféricos, practicamente é imposible superar esta nova cifra”, aunque los datos siguen al alza.



Por ello, es destacable que todas las comarcas de la zona han visto aumentar sus números. “Todas as comarcas superaron os rexistros de 2021 e prepandemia”, destacó Silva, para destacar que los datos acreditan que “somos a provincia máis visitada”.