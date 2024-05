La Diputación destina casi dos millones de euros a infraestructuras deportivas de O Salnés y del Ulla-Umia

La Diputación de Pontevedra eligió ayer O Grove para presentar los proyectos que se financiarán con el Plan Extraordinario de Infraestructuras Deportivas en las comarcas de O Salnés y el Ulla-Umia y que sumando también otros fondos provinciales, supone una inversión de casi dos millones de euros. Al acto asistieron los alcaldes beneficiarios y colectivos deportivos.



El presidente, Luis López, declaró que este programa “é un perfecto reflexo do fondo e das formas deste goberno. Do fondo, porque cremos en que os concellos non só comparten senón que canalizan as nosas prioridades, como a modernización dos equipamentos deportivos e o fomento de hábitos de vida saudable. E das formas, porque este Plan naceu escoitando aos alcaldes, desenvolveuse atendendo ás solicitudes dos alcaldes e executarase grazas ao compromiso dos alcaldes”.



Junto a él estuvo la vicepresidenta y responsable de Deportes, Luisa Sánchez, así como regidores y concejales de todos los concellos beneficiarios. Así, el alcalde grovense, Jose Cacabelos, indicó que “todos somos sabedores dos problemas e das necesidades de financiamento que temos os concellos, por iso é unha boa nova, e hai que felicitar, que organismos como a Deputación nos complementen”. De hecho, también solicitó que este tipo de plan se mantenga en el tiempo.



Precisamente el acto se realizó en el pabellón del colegio Conmeniño de O Grove, una infraestructura que será renovada al 100 % con fondos de la Diputación correspondientes al Plan de Infraestructuras Deportivas, 74.000 euros; y del +Provincia, con una subvención de 241.000 euros, que será aprobada hoy.

Otra instalación en As Bizocas

Fuentes provinciales destacaron que no será la única línea de colaboración en materia deportiva con este concello, pues ya está firmado un convenio al amparo del programa PONE2030 para crear en As Bizocas una zona de calistenia, una pista de baloncesto, una pista polideportiva cubierta y un parque biosaludable, entre otras mejoras, con una aportación de 743.000 euros por parte de la Diputación. “Só no Grove estamos investindo máis dun millón de euros en infraestruturas deportivas”, subrayó López.



Por su parte, Sánchez, que se encargó de abrir el acto, explicó los objetivos de este plan provincial –dotado con cuatro millones de euros– y manifestó que las grandes inversiones que se ejecutarán en O Salnés y el Ulla-Umia “transformarán como nunca antes se fixera as infraestructuras deportivas municipais desta terra”.

El 25 % del presupuesto

Antes de definir al por menor los proyectos aprobados en cada uno de los concellos, el titular del gobierno provincial puntualizó que más del 25 % del presupuesto de este plan se destinará a estas comarcas. O Salnés recibirá un total de 727.000 euros a repartir entre O Grove, Cambados, A Illa de Arousa, Meaño, Meis, Ribadumia, Sanxenxo, Vilagarcía de Arousa y Vilanova de Arousa. Mientras que a la otra le corresponden 345.000 euros, que llegarán a Caldas, Barro, Catoira, Cuntis, Moraña, Cesures, Valga y Portas. López sumó a esto las cuantías del Plan +Provincia, resultando en casi dos millones de euros.

Actuaciones por concellos

El Ayuntamiento más beneficiado es Vilagarcía de Arousa, que recibirá un total de 206.000 euros para financiar el 100 % de tres proyectos: la renovación del césped artificial de Berdón (176.300€), la instalación de un videomarcador en A Lomba (22.000€) y el suministro de 540 butacas para el pabellón de Fontecarmoa (7.800€). Sanxenxo recibirá 108.000 euros para el acondicionamiento del campo de fútbol de Noalla; Meaño, 46.400 euros para realizar obras en la piscina de Dena; A Illa de Arousa, 44.400 euros para mejorar la iluminación en el campo de fútbol de Testos y adquirir material para el pabellón municipal; Meis, 43.700 euros para acondicionar los vestuarios del campo de fútbol de A Armenteira, y Ribadumia, 46.000 euros para ayudar a renovar el césped artificial de A Bouza.



En la comarca de Caldas, la Diputación aportará 68.000 euros para mejorar las gradas y la iluminación del campo de fútbol de As Corticeiras, en Caldas de Reis; así como 38.000 euros para apoyar el relevo de la cubierta del pabellón polideportivo de Barro, o 43.000 euros para la mejora de la accesibilidad del pabellón de Cuntis, 35.500€ para reformar los vestuarios del pabellón de Pontecesures, 34.400 euros para reparar la pista del pabellón de A Rapeira de Portas y 48.700€ para acondicionar la pista polideportiva interior del pabellón de Baño, en Valga.