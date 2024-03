La Diputación escucha a En Defensa do Asilo de Cambados, pero no se compromete a la compra

La Asociación en Defensa do Asilo de Cambados se reunió esta mañana con la diputada de Benestar, Sandra Bastos, para proponerle la participación de la Diputación en un convenio de cofinanciación con otras administraciones para comprar el Pazo de Montesacro y convertirlo en un servicio de gestión pública. Sería algo similar a lo hecho en 2014 para la nueva plaza de abastos -un acuerdo de aportación económica que unió a Xunta, Diputación y Concello- y lo consideran la "fórmula idónea" para evitar el posible cierre de la institución, tras la puesta a la venta del edificio por casi cuatro millones de euros y sin condiciones de mantener la actividad asistencial para el nuevo propietario.

Según su portavoz, Fernando Patricio, la diputada les explicó que la "competencia sobre este tema corresponde á Xunta". No obstante, "entendendo a preocupación mantida pola asociación, emprazounos a remitir preguntas por correo electrónico" a la institución provincial, algo que seguro harán en base a su "compromiso inquebrantable de colaboración" con la institución en "esta importante cuestión", así como con otras administraciones, como reseñó Patricio.

Así las cosas, el encuentro, aunque valorado muy positivamente y con mucho agradecimiento por parte del colectivo hacia Bastos, que se trasladó personalmente a Cambados, no ha supuesto un gran avance en su pretensión. Durante el mismo, la diputada les trasladó que las obligaciones provinciales con los concellos de menos de 20.000 habitantes, como Cambados, se limitan a financiar la gestión municipal de los servicios sociales, trabajadores administrativos y técnicos medios de esta área, ayudas de emergencia social, Axuda no Fogar y ocio.

Ahora, En defensa do asilo de Cambados seguirá "solicitando axudas a todas as administracións, incluída a Deputación de Pontevedra, confiando en que a colaboración entre todas as partes poida conducir a unha solución que manteña o asilo en Cambados". No obstante, sigue esperando noticias de una de las principales, la Xunta, y hoy iban a solicitar nuevamente una reunión con su delegado territorial en Pontevedra.

Cabe recordar que la plataforma, formada por familiares de usuarios de La Valvanera y vecinos, ya se reunió la semana pasada con la orden propietaria del asilo.