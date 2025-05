La Diputación financiará el medio millón para transformar el entorno de O Naval en A Illa

La Diputación de Pontevedra financiará el medio millón de euros en que se presupuestan las obras para reformar varias calles del entorno de O Naval y de las casas modernistas. Se trata de las obras ya anunciadas en las calles Naval, Marqués de Bradomín y Alcalde C. Manuel de Graña, actuaciones para las que el Ayuntamiento ha echado mano de dos programas provinciales.



Por un lado, este proyecto ya tenía consignada una aportación de 424.505 euros del llamado Plan Extra. Ahora, la junta provincial de gobierno aprobará “próximamente” la restante aportación, de 74.913 euros, a través del Plan +Provincia. Así lo dieron hoy a conocer durante una visita a la zona los diputados provinciales Javier Tourís y Marcos Guisasola, junto a autoridades municipales, con el alcalde, Luis Arosa, y la nacionalista Elena Otero.



Las actuaciones

Este lunes dieron cuenta de los trabajos que se realizarán con estos recursos, con los que se va a continuar con la transformación ejecutada ya con anterioridad en el paseo de O Naval, también financiada con recursos canalizados por la Diputación: 400.000 euros del Plan PON2030. Ahora se podrá comenzar “polo sur onde se fixo a praza pública detrás da Escola de Pau, enlazándose coa rúa Marqués de Bradomín á que dan fronte as casas modernistas e o xardín, continuando pola Rúa Manuel C. de Graña, onde enlaza co espazo entre os edificios do Naval”, detallaron.

La junta de gobierno del ente pontevedrés aprobará en breve la partida restante, de casi 75.000 euros



El nuevo proyecto incluye actuaciones previas como la retirada de barandillas existentes, luminarias y mobiliario urbano, así como la preparación del terreno; pavimentación, renovación de la tubería de las acometidas en Manuel de Graña, de la red de riego en la plaza y de la iluminación; el enterramiento de la actual línea aérea de baja tensión en la citada calle Manuel de Graña, instalación de una nueva red por goteo en la zona verde, así como de nueva señalización vertical y horizontal acorde con la actuación de humanización, para, finalmente, proceder a la retirada de todo el mobiliario urbano, deteriorado, y de todas las plantas existentes en las zonas verdes del centro de la plaza.



Tourís destacó el carácter “municipalista” del ejecutivo provincial, atendiendo “as demandas dos gobernos locais”.