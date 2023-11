La Diputación de Pontevedra concede 20.000 euros a la Ruta Rías Baixas para la promoción enoturística

La Diputación de Pontevedra impulsa la Ruta do Viño Rías Baixas con la concesión de una subvención por valor de 20.000 euros para ayudar a la entidad en su labor de fomentar la promoción de los vinos de la DO Rías Baixas y el enoturismo en la provincia de Pontevedra.



El presidente provincial, Luis López, hizo ayer este anuncio durante la celebración de la IX edición de la Cata Amateur de vinos Rías Baixas que organizó la Ruta en el Castelo de Soutomaior con motivo de la celebración del Día Mundial del Enoturismo. Durante el evento los asistentes visitaron el conjunto y degustaron una veintena de caldos de 16 bodegas asociadas maridadas con conservas aportadas por Anfaco-Cecopesca y la música en directo de Dani Barreiro & Friends.



El sumiller Nacho Costoya dirigió a los asistentes para una correcta cata en las diferentes fases (visual, olfativa y gustativa) y la segunda parte consistió en una cata a ciegas de varias referencias probadas anteriormente. Los ganadores recibieron un pack compuesto por un sacacorchos, una botella de vino con DO Rías Baixas y una bolsa de tela, y entre todos se sorteó un enopack consistente en un alojamiento en media pensión y una visita a una bodega para dos personas.



“Non me canso de dicir que Pontevedra é desfrutar. Hai moito do que desfrutar nas Rías Baixas, pero sen dúbida o viño que leva o seu nome é un dos mellores produtos que podemos ofrecer aos nosos visitantes”, declaró Luís López, que también quiso destacar el “excelente traballo” que están haciendo tanto la DO Rías Baixas como la Ruta del Viño por “promocionar fóra das nosas fronteiras o noso viño e o noso territorio”.



En su discurso, Luis López subrayó que el enoturismo es una de las grandes fortalezas del destino turístico Rías Baixas y mostró el compromiso de su gobierno para seguir apostando por el turismo. “Somos unha potencia en turismo, pero aínda non tocamos teito. Podemos atraer máis visitantes internacionais, podemos desestacionalizar as visitas e podemos fomentar máis o termalismo, o noso patrimonio ou a nosa natureza”, remarcó López apelando a esos turistas potenciales que aún no descubrieron las Rías Baixas.



Para llegar a ellos, la Diputación trabaja en la elaboración de un Plan Estratégico de Turismo que contará con la profesionalidad del Observatorio Rías Baixas y con la oficialidad del INE para trazar planes de acción concretos. Una estrategia en la que el tejido asociativo y empresarial de este sector jugará un papel fundamental. Es por eso que el presidente aprovechó este acto para anunciar la concesión de esta subvención de 20.000 euros a Asociación Ruta del Viño Rías Baixas e informó también de la convocatoria de otra línea de ayudas, dotada con 180.000 euros en concurrencia competitiva, para llevar acabo actividades turísticas.

Castelo de Soutomaior

La Diputación escogió para la conmemoración del Día Mundial del Enoturismo el Castillo de Soutomaior porque “a enoloxía e o turismo son dúas das nosas grandes fortalezas como destino turístico. Polo tanto, tiñamos que celebrar este día na fortaleza por excelencia da nosa provincia: o Castelo de Soutomaior”, remarcó Luis López, convencido de que este espacio es “un dos nosos máis importantes elementos de atracción turística e símbolo da nosa fortaleza como provincia”. “É patrimonio de todos os pontevedreses” y que emplearlo para la organización de eventos de este tipo demuestra su utilidad para “tender pontes entre a Administración, a cidadanía e o tecido produtivo e empresarial”, señaló López.