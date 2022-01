La Diputación de Pontevedra prorroga el convenio de los GES y renegociará con la Xunta

El Pleno de la Diputación de Pontevedra aprobó ayer por unanimidad el convenio de colaboración con la Xunta y la Fegamp para el funcionamiento de los Grupos Supramunicipais de Emerxencias (GES) por un periodo de dos años. El acuerdo mantendrá las mismas condiciones económicas y territoriales que establecía el extinguido el pasado 31 de diciembre. Ahora, “unha vez garantida a continuidade do servizo”, explicó el diputado Carlos López Font, “as deputacións de Pontevedra, A Coruña e Lugo negociarán en pé de igualdade coa Xunta para alcanzar un novo modelo de convenio”.





El diputado de Economía e Facenda explicó que esta prórroga por un año es una oportunidad para buscar solución a un “proceso moi desafortunado” por parte de la Xunta, que “tratou de impoñer un novo convenio aplicando o rodillo e sen negociar previamente coas Diputacións”.





Además, calificó como “vergoña”, que la Xunta, que quiere que todos los GES tengan una dotación fija de 12 miembros, pretenda ahora conceder un “subGES” para O Grove con solo seis efectivos, “sabendo que o actual grupo municipal xa conta con 13 e que a Diputación de Pontevedra leva dende 2017 reclamando o GES no concello meco”.





Asimismo, Font dio la voz de alarma por las condiciones laborales del personal del GES, una cuestión que está derivando en sentencias judiciales. “O modelo GES está lonxe de estar profesionalizado e hai informes contrarios de secretarías e intervencións municipais para estas contratacións” y añadió que “é necesario que a Xunta tamén se poña a negociar sobre as condicións de traballo e as funcións reais deste persoal, algo que ata agora tratou de evitar. Hai que abordar isto inmediatamente”.





En cuanto al apartado económico, indicó que el incremento del coste de los GES para la Diputación no es “inocuo” y significa la reducción de los recursos para otros programas provinciales que redundan en beneficio de los concellos de toda la provincia y recordó que desde 2013, cuando la Xunta creó los GES para reforzar el sistema de emergencias, se fueron introduciendo cambios en las cargas económicas de cada parte, pasando las aportaciones de las diputaciones de un 20 % al 40 % mientras que la Xunta reducía su parte del 60 % al 52 %.





“Competencia provincial”

Por su parte, el grupo provincial del PP lamenta que la Diputación renuncie de este modo a mejorar las emergencias de la provincia y bloquee todas las propuestas de la Xunta. Así, el diputado Jorge Cubela reprochó que con esta decisión del gobierno provincial non habrá un subGes para O Grove, tampoco se ampliará el persoal para que todos los GES tengan 12 efectivos; no se actualizarán los salarios de los trabajadores y, por último, tampoco se duplicará el financiamiento de los servicios municipales de Sanxenxo y Ponteareas, que prestan también un servicio supramunicipal.





El popular insistió además en que “as emerxencias son competencia das Diputacións pero a Xunta colabora asumindo máis da metade do financiamento”, por lo que añade, “chama á atención o descoñecemento do goberno provincial, non sabemos si intencionado ou non, sobre cales son as súas competencias”.