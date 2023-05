El director general de Bodegas Martín Códax reconocido como personaje del año del sector del vino 2023

El director general de Bodegas Martín Códax, Juan Vázquez Gancedo, ha sido reconocido como Personaje del Año del Sector del Vino 2023, según la guía Wine Up! de vinos, destilados y vermut 2023. La décima edición de esta conocida guía, presentada durante la jornada de ayer en Fenavin, que se celebra estos días en Ciudad Real, resalta que, desde la primera edición, la guía ha hecho el nombramiento de una persona que ha destacado por su trayectoria profesional en el sector del vino y, este año el reconocimiento es para Juan Vázquez Gancedo, director general de Bodegas Martín Códax.

Juan Vázquez Gancedo destaca que, encima de sus méritos, “la fortuna de haber estado en el momento apropiado en el lugar adecuado” y de haberse encontrado con un “ecosistema de ensueño: tierra, mar, cultura y agricultura en los que nacen unos vinos únicos; y un equipo humano inmejorable compuesto por viticultores apasionados por su trabajo y por su tierra, agrónomos, enólogos y un largo etcétera cuya dedicación hace posible que nuestro trabajo llegue a la mesa de restaurantes y a hogares de medio

mundo”.

El sector vitivinícola a nivel nacional e internacional ha reconocido, en anteriores ocasiones, la trayectoria del director general de Bodegas Martín Códax. Ha sido nombrado Personalidad del Año 2017 por los International Wine Challenge Merchant Awards y galardonado con el Premio Honorífico en los Premios Galicia Alimentación 2020, con el Premio D. Luis Hidalgo a la Trayectoria y a la Innovación en Enofusión 2019 y Distinguido con el Premio Honorífico en los Premios Paraguas de Comunicación y Marketing de Galicia 2017.

Licenciado en Ciencias Empresariales, Juan Vázquez Gancedo es director general de Bodegas Martín Códax desde 1995, y es también viticultor y socio de Viticultores Martín Códax S. CoopGalega. Ha sido vicepresidente durante cinco años y presidente durante cuatro años del Clúster Alimentario de Galicia, del que actualmente es miembro de la Junta Directiva. Entre los cargos que ostenta, es presidente del Comité de Marketing de la Organización Interprofesional del Vino de España y presidente de la Comisión de

Marketing y Comunicación de la Federación Española del Vino.

Desde su incorporación a la compañía, catalizó el crecimiento y la evolución de la bodega, conservando los valores fundacionales, al tiempo que innovaba y posicionaba a la empresa en los mercados internacionales. Bodegas Martín Códax es un emblema de los vinos gallegos dentro y fuera de nuestras fronteras.

La Guía Wine UP! es una de guía referente del mundo del vino en nuestro país, editada por Wine Up Consulting, una de las pocas empresas de España especializadas en el marketing, comunicación y comercio del sector vitivinícola desde 2026 y primera de Castilla – La Mancha. Dirigida por Joaquín Parra, autor de la guía de vinos y destilados Wine Up! y autor del manual de cata ¿Es bueno este vino? Colaborador en diversos medios de comunicación escrita y radio. Profesor de cata y crítico de vinos. Premio “Tastevin de Cristal 2023” otorgado por la UAES (Unión de Asociaciones Españolas de Sumilleres). Comunicador del año en el sector del vino 2019 otorgado por el Colegio Oficial de Enología de Castilla-La Mancha. Medalla de oro al mérito por la Difusión de la Cultura Vitivinícola otorgado por la FEAE Federación Española de Asociaciones de Enólogos en 2016. Reconocimiento al Mérito emprendedor otorgado por ADES-CLM 2017.