La DO Rías Baixas recibe una misión inversa de cinco prescriptores estadounidenses

Un grupo de cinco prescriptores estadounidenses visitan estos días la DO Rías Baixas en una misión inversa que arrancó ayer con una charla introductoria y una cata en su sede, en Pontevedra, con la presencia de firmas que participan en la campaña promocional de Estados Unidos que desarrolla el Consello Regulador.

La visita se prolongará hasta mañana miércoles por las subzonas de O Salnés, O Rosal y Condado do Tea y les ofrecerá la posibilidad de conocer de primera mano el importante proceso de la vendimia; para “hacerse una idea del funcionamiento y la estructura productiva de Rías Baixas, cuya variedad albariño tiene tanto éxito en el mercado estadounidense”, indicaron desde la DO.



Los profesionales representan a diferentes mercados de Estados Unidos (Los Ángeles, California; St. Louis, Misuri, Minneapolis, St Paul, Texas y Oklahoma, así como Filadelfia y Pensilvania). Se trata de la sumiller Alisha Blackwell-Calvert, ganadora de varios premios; Amie Ledlow Hendrickson de TexSom y “una de la mayores expertas de vino de Oklahoma”; Jeffrey Hyman, manager del departamentos de bebidas del grupo Barcelona Wine Bar, con establecimientos en una veintena de localizaciones del país; Peter Plaehn, director de vinos y comprador para la cadena Surdyk’s, y Mónica Marín, directora de Educación en The Wine House de Los Ángeles, una de las “mejores tiendas del mundo por “Food&Wine”.



Desde Rías Baixas recordaron que “el mercado de Estados Unidos es el más importante”. El año pasado exportó 2,76 millones de litros por un valor de 18 millones de euros.